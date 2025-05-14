迎接520愛情節日！竹市府推專屬結婚書約加送新人限定玫瑰花

迎接520愛情節日！新竹市府推專屬結婚書約，當天也會加送新人限定玫瑰花。（新竹市府提供）

2025/05/14 15:08

〔記者洪美秀／新竹報導〕迎接520「我愛你」愛情節日，新竹市府今天（14日）日起推出「新竹市專屬結婚書約」，5月20日當天也會在三區戶政事務所準備玫瑰花，贈送給前來辦理結婚登記的新人。市府民政處表示，此次新版書約採中英雙語設計，考量外籍人士及跨國婚姻的實際需求，展現竹市是座國際友善、尊重多元的包容城市，同時為新人們的重要時刻增添溫暖與祝福。

民政處表示，除每年會推聯合婚禮，還會送新人精美禮品，去年也首度推出「鑽石級單身聯誼活動」，創造更多認識彼此、發展感情的機會。今年市府也設計新版結婚書約，融合新竹在地意象與設計美學，展現對愛情的祝福，更彰顯對結婚登記儀式的重視。

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此次新版結婚書約的主視覺以柔和粉色為基調，融入南寮漁港著名的藍白鐘樓意象，搭配夢幻流線的設計元素，象徵幸福鐘聲響起、美好未來啟程。整體設計賦予結婚書約濃厚的新竹在地人文風情，也讓這份文件成為見證新人浪漫愛情與真摯承諾的珍貴紀念。

民政處指出，為讓浪漫氛圍再升級，5月20日當天，竹市三區戶政事務所將準備玫瑰花，贈送給前來辦理結婚登記的新人，向他們獻上市府最真摯的祝福。邀請所有準新人把握美好的時刻，攜手完成人生中最重要的幸福大事，為愛情寫下永恆的篇章。

民政處補充，即日起，民眾可親至竹市三區戶政事務所索取紙本結婚書約（數量有限，送完為止），也可至各區戶政事務所官網下載電子檔，自行列印使用。

迎接520愛情節日！新竹市府推專屬結婚書約，當天也會加送新人限定玫瑰花。（新竹市府提供）

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