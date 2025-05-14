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    高市今宣布非自來水用戶6月開徵垃圾清理費 每戶每年1128元

    高雄市今宣布非自來水用戶6月開徵垃圾清理費。（圖擷取自高雄市環保局首頁）

    高雄市今宣布非自來水用戶6月開徵垃圾清理費。（圖擷取自高雄市環保局首頁）

    2025/05/14 15:48

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市今宣布非自來水用戶6月開徵垃圾清理費，包括使用地下水民眾，每戶每年收費1128元，總計14728戶受影響。

    環保局表示，高雄市目前採雙軌制徵收一般廢棄物清除處理費，依用水情形分為自來水用戶及非自來水用戶。自來水用戶以「隨水徵收」模式，每度用水加收4.1元；非自來水用戶則以「按戶徵收」方式，每戶每年收費1128元。

    根據統計，高雄市非自來水用戶共計14728戶。環保局表示，113年度非自來水用戶一般廢棄物清除處理費將自114年6月起開徵，並於5月中下旬寄發繳款通知單，提醒民眾務必於繳款期限內完成繳費，以免影響垃圾清運權益或遭強制執行。

    環保局說，基於使用者付費精神及維護公共服務品質，非自來水用戶應依繳款通知單於繳費期限前，至四大超商、農會或高雄銀行完成繳納；逾期未繳，市府將於9月及11月辦理第一次及第二次催繳作業；屆期仍未繳清者，將依《廢棄物清理法》第66條規定，移送法務部行政執行署強制執行。

    環保局呼籲非自來水用戶應依規定按時繳費，共同維護市容環境整潔與衛生。

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