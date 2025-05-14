台中市府砸32億改善水質 西屯區去年污染案高達40件全市第一

西屯區河川、排溝出現大量死魚。（林祈烽提供）

2025/05/14 15:31

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市府近年斥資約32.7億元工程經費，推動水環境改善計畫，其中西屯區投入高達11.3億元，進行筏子溪、東大溪、惠來溪、潮洋溪及黎明溝等水環境改善與水質淨化工程，市議員林祈烽、施志昌今日在議會質詢指西屯區去年水污染案件卻高達40件，位居全市第一，要求找出問題，加強防治。

林祈烽指出，環保局統計去年台中市發生402件河川大排污染案件，其中水污染259件、死魚案143件，市府編列最多經費改善西屯區水環境，污染案件數卻是全市最高，且目前有4成的污染案無法追查來源，應重視污染防治與源頭管控上的明顯不足，找出污染熱區。

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林祈烽進一步指出，惠來溪及潮洋溪第二期水環境改善計畫將投入2億200萬元，但過去一期工程耗資6.22億元，卻因近年建案增加，屢次遭受工程廢水污染，甚至去年有多達5次污染事件來源無法確認；東大溪、黎明溝等工程也分別發生9次與5次污染案件，顯見市府針對河川即時監控與自動連續水質檢測尚須加強。

林祈烽要求，市府應在水污染源的調查及監控設備的升級，立即投入更多經費、資源，並強化跨局處合作機制，避免花費鉅資改善的河川再度遭受污染，也呼籲市府積極面對問題，落實污染防治措施，還給市民乾淨舒適的親水環境。

水利局長范世億回應，河川污染或與魚類死亡，主要工業廢水，不肖業埋暗管，趁雨天偷排，目前針對大量異樣水質排入會有警示資訊，現在市府也加速污水管接管，改善水質，也會協同環保局積極處理水汙染與魚類死亡案件，而建案施工時常會抽出地下水排放到區排，但時因過濾不及導致工程污水污染河川，會再偕同都發局改善。

林祈烽指市府投入西屯區11.3億元做水污染防治，但去年發生污染案卻是全市第一。（記者蔡淑媛攝）

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