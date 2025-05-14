通霄鎮公所清運白沙屯媽祖進香信眾遺留垃圾 花5天終於完成

連續5天，通霄鎮公所清運白沙屯媽祖進香後信眾遺留的垃圾。（民眾提供）

2025/05/14 15:33

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮往雲林縣北港朝天宮徒步進香為全國宗教盛事，亦被列為國家重要民俗，今年吸引近33萬人報名隨香，今年10天9夜的進香活動直至媽祖婆鑾轎11日回宮吸引大批人潮參與，不過，伴隨進香人潮也產生大量垃圾與回收物，通霄鎮公所清潔隊自10日媽祖婆抵達通霄鎮境內後上工清運垃圾與回收物，直到今天終於將垃圾清運完，在地民眾見到清潔隊的辛苦付出也備感心疼。

通霄鎮公所清潔隊隊長張安全表示，今年自媽祖婆鑾轎10日抵達與苑裡鎮接壤的通霄鎮五南里後，清潔隊員便開始動員收集、清理垃圾與回收物。不過，張安全說，今年因進香人潮較去年增加許多，加上沿途發放食物、飲品的飯擔多，去年還有心力統計清運的垃圾與回收物，今年則難以統計。

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張安全指出，去年進香共清運約50公噸的垃圾和回收物，今年的清運量增加太多，且清運天數至少增加2天才清運完。

除了在地居民感謝清潔隊員辛勞，也有人說可能媽祖婆知道鎮公所人員辛苦所以今年回宮前一天駐駕通霄鎮公所；更有鎮民呼籲，近幾年報名隨香信眾大增，希望隨香信眾能保持追隨媽祖婆的虔誠心態，勿多製造垃圾或亂丟垃圾、食物等，造成居民不便和相關單位的辛勞。

連續5天，通霄鎮公所清運白沙屯媽祖進香後信眾遺留的垃圾。（民眾提供）

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