竹市機車考照加碼補助開跑！首波300名、每人最高可獲2100元

新竹市機車考照加碼補助開跑！首波補助300名，每人最高可獲2100元。（記者洪美秀攝）

2025/05/14 14:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府今天與交通部公路局新竹區監理所、新竹客運駕訓班及竹市5所大學合作，舉辦機車駕訓補助起跑活動，即日起，設籍竹市的市民及在竹市就學的學生可到新竹客運駕訓班考取機車駕照，享有市府加碼補助。第一波補助300名，每人最高可獲2100元，名額有限，請民眾把握機會申請。

市府交通處表示，此次擴大推廣計畫分兩波，第一波補助300名，每人最高可獲得2100元（交通部1300元、市府500元、駕訓班300元）；第二波補助300名，每人補助1800元（交通部1300元、市府500元）。考照後，民眾可再報名參加交通部全額補助1200元的道路安全駕駛訓練，無需額外負擔費用。根據交通部公路局統計，參加機車駕訓者違規風險降低59%，肇事風險降低36%，顯示駕訓課程能有效提升騎士安全意識及駕駛技能。

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竹市擁有5所大學，每年約有5000名新生及外籍生，這些學子多半剛滿18歲，準備考取機車駕照。據113年事故資料，機車事故佔整體交通事故的81%，其中18-24歲機車族群受傷人數高達38%。市府利用暑假到新生入學期間，與市內五所大學合作，推出加碼補助，鼓勵學生參與機車駕訓，降低事故風險，守護竹市騎士、行人的道路安全。

交通處說明，考取駕照後，参加「道路安全駕駛訓練」課程，將安排學員實際上路，訓練正確的駕駛技巧，包括變換車道、安全車距、內輪差、停讓行人及無號誌路口等重要項目。市府也將與五所大學合作，透過新生入學活動及校內座談會，加強宣傳補助政策，針對外籍生部分，提供越南文、印尼文宣傳資訊，鼓勵外籍生參與機車駕訓，減少違規等風險。

新竹市機車考照加碼補助開跑！首波補助300名，每人最高可獲2100元。（記者洪美秀攝）

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