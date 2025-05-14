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    厲害！ 這隻蟲會仰臥起坐

    著蕊尾舟蛾定格不動。（潘樵提供）

    著蕊尾舟蛾定格不動。（潘樵提供）

    2025/05/14 15:10

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕文史工作者潘樵今天在埔里鎮郊區發現1隻名為「著蕊尾舟蛾」的昆蟲，腹尾一叢毛叢，三不五時會翹尾，乍看猶如在做仰臥起坐，且腰枝柔軟、姿態好看，潘樵說，著蕊尾舟蛾在受到驚擾時，會舉尾驅退天敵或威脅，其特殊姿態讓人看得目不轉睛。

    潘樵指出，在埔里郊區的地上發現這隻著蕊尾舟蛾，從資料顯示牠會翹尾，但自從未見過，因此蹲在地上跟牠對看很久，這隻蛾感覺到有龐然大物存在，也動作定格，停在原地不動，當時在心裡跟牠「拜託」，希望能表演一次翹尾功夫，等了好一陣子，終於見到舉尾的可愛姿態。

    潘樵說，著蕊尾舟蛾舉尾時，猶如身材曼妙女子在做仰臥起坐，腰枝柔軟但有力，姿勢非常標準，看著看著忍不住要為牠拍手喝采。據了解，牠是在受到驚擾時，才會舉尾想驅退天敵或趕走威脅。

    潘樵也說，著蕊尾舟蛾分布在低中海拔山區，翅面黃褐色，前翅前到臀角有一條黑褐色斜帶，斜帶靠近前緣有一枚白斑，因此又被稱為斜帶白斑舟蛾。

    著蕊尾舟蛾張開雙翅。（潘樵提供）

    著蕊尾舟蛾張開雙翅。（潘樵提供）

    著蕊尾舟蛾準備翹尾。（潘樵提供）

    著蕊尾舟蛾準備翹尾。（潘樵提供）

    著蕊尾舟蛾開始舉尾。（潘樵提供）

    著蕊尾舟蛾開始舉尾。（潘樵提供）

    著蕊尾舟蛾的仰臥起坐動作標準，姿態好看。（潘樵提供）

    著蕊尾舟蛾的仰臥起坐動作標準，姿態好看。（潘樵提供）

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