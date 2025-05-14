鹿死誰手？奇萊稜線山屋發現水鹿鹿茸遭切齊死亡

台灣水鹿為台灣特有亞種，是台灣陸地上體型最大的野生動物，活動高峰多在清晨與黃昏，主要棲息於海拔1000公尺以上的中高海拔原始森林，常見於鄰近水源的草地地形，以樹葉與嫩草為主要食物來源。（太管處提供）

2025/05/14 14:37

〔記者王錦義、花孟璟／花蓮報導〕近日有網友在臉書登山社團發文指出，於奇萊稜線山屋東南方約500公尺處發現一隻雄性水鹿屍體，鹿茸斷裂處平整，身上並可見一處圓形孔洞，疑為彈孔痕跡，不排除是有心人士為取得鹿茸而獵殺水鹿，太魯閣國家公園管理處已通報保安警察第七總隊第九大隊查緝非法盜獵。

太管處指出，若經查屬非法盜獵，將依《國家公園法》第13條規定辦理，最高可處新台幣3000元罰鍰。另如涉及保育類野生動物之獵捕行為，將可依《野生動物保育法》第41條第1項規定，處6月以上5年以下有期徒刑，並得併科新台幣20萬元以上100萬元以下罰金。

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台灣水鹿為台灣特有亞種，是台灣陸地上體型最大的野生動物，活動高峰多在清晨與黃昏，主要棲息於海拔1000公尺以上的中高海拔原始森林，常見於鄰近水源的草地地形，以樹葉與嫩草為主要食物來源。太管處指出，牠們目前主要分布在中央山脈及花東山區。雖然民間有一定規模的飼養族群，但野外族群相對稀少。

過去因棲地破壞及狩獵壓力導致族群數量大幅減少，曾被列為保育類野生動物，近年來由於生存壓力減輕，族群數量呈現回升趨勢，但仍屬於政府公告的「其他應予保育之野生動物」。太管處指出，目前已進入調查與蒐證階段，呼籲民眾尊重自然生態，切勿以身試法，守護台灣珍貴的野生動物與山林資源。

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