愈熱人愈多！彰化虎山巖滿山金針花 賞花人潮大爆滿

虎山巖滿山金針花，民眾若不想拍到人潮，平日清晨入園即可拍到壯觀的花海。（圖由米諾斯提供）

2025/05/14 14:31

〔記者湯世名／彰化報導〕愈熱人愈多！彰化縣花壇鄉虎山巖滿山丘的金針花多達30萬株，不僅日前母親節吸引爆滿遊客賞花，就連平日也都人滿為患，從12日起至今短短3天，每天入園人數都破數千人。黃姓園主說，今年金針花是歷年來最美也最壯觀，今年錯過以後，不一定年年都能有這麼滿這麼美的金針花海，歡迎國人把握機會前來賞花。

日前母親節適逢下雨，花壇鄉虎山巖有「母親花」之稱的金針花30萬朵大爆發，達到最高峰，有數千人入園撐傘賞花拍照，還有人拍影片時高喊「母親節快樂」，滿山金黃色花海，在人海與傘海的陪襯下更增添浪漫氣息。

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連日來入園的遊覽車一輛接著一輛，滿載著遊客來賞花拍照，儘管天氣高溫炎熱，入園賞花的遊客人數卻絲毫不輸給母親節當天，人潮照樣大爆滿。

攝影師米諾斯說，今年金針花海相當壯觀美麗，每天都是爆滿遊客，若民眾不想在花海中人擠人，建議可在平日一早6點就來，不僅氣溫較涼爽，更可拍到僅有壯觀花海的美照。早上9點過後人潮就開始湧入，因此建議最好在早上6點到9點之間賞花，可避開人潮。

黃姓園主說，虎山巖「台東七號」金針花今年邁入第8年，金針花海堪稱是歷年來最美也最多，且今年花開也相當同步，目前園區金針花數量仍高達25萬至30萬株；儘管這幾天是平日，人潮也一樣爆滿。花況在5月20之前都能維持滿開，5月底2期花苞開始接力開花，6月初2期花會進入盛開，將有一期花的8成左右。

虎山巖滿山金針花，民眾若不想人擠人，可在平日清晨入園賞花拍照。（圖由米諾斯提供）

虎山巖滿山金針花，平日賞花人潮大爆滿。（圖由米諾斯提供）

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