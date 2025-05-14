竹市建功高中辦舊校門告別活動 師生明年喜迎新校門

再見校門！新竹市建功高中辦舊校門告別活動，師生也將喜迎新校門。（記者洪美秀攝）

2025/05/14 15:04

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市立建功高中正進行校園校舍整建工程，且配合旁邊的建功綠帶工程，今天由全校師生舉行再見校門的告別活動，學生排起「B C K G - Bye CK Gate」的大字樣向舊校門致意，並向已24年的舊校門道別，全校師生也以莊重心情向校門告別，同時期待明年喜迎新校門嶄新落成。

校長林國松說，建功高中舊校門與警衛室，從民國90年啟用以來，歷經24年歲月風霜，見證無數師生進出的足跡，是成為建功學子心中難忘的回憶，此次校門改建工程，象徵著學校在安全、機能與美學上的再出發。校門改建工程將採無縫接軌方式進行，舊大門拆除與新校門啟用間，學校會維持校安人力與臨時通行動線，不影響學生上放學動線及安全維護。

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林國松說，未來新校門將結合智慧科技與綠意景觀設計，位置將略向前延伸，並與校園整體空間重整計畫同步推動，展現嶄新的建功風貌。而今天學校也請全體師生在校門廣場進行排字儀式，以「B C K G - Bye CK Gate」大字樣向舊校門致意，並播放建功專屬主題曲「再見校門」，讓全體師生一同在溫馨氛圍中與舊門道別，接下來將迎接建功新地平線。主題曲由AI音樂平台SUNO協助製作，融合記憶與希望的旋律，訴說著一段世代傳承的建功故事。

林國松說，舊校門雖將退役，但安全守護與精神象徵將延續迎接未來的新門設計，全校師生也都很期待。

再見校門！新竹市建功高中辦舊校門告別活動，師生也將喜迎新校門。（記者洪美秀攝）

再見校門！新竹市建功高中辦舊校門告別活動，師生也將喜迎新校門。（記者洪美秀攝）

再見校門！新竹市建功高中辦舊校門告別活動，師生也將喜迎新校門。（記者洪美秀攝）

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