天外天焚化爐操作明年到期 基市環局長：若招商不順將採短期合約

基隆市環保局天外天焚化爐完工近20年，基市議員擔憂明年委外操作合約到期，恐爆發垃圾大戰？（記者俞肇福攝）

2025/05/14 14:59

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府天外天焚化爐委外操作合約將於2026年到期，基隆市議會多位議員擔心，萬一流標，是否會造基隆市的垃圾也無法焚燒，造成垃圾大戰。基隆市環保局長馬仲豪今天（14日）在議會答詢時表示，目前正在進行招商作業，若在合約到期前無法順利招商，將以短期操作合約來因應，不會造成民眾困擾。

基隆市議員陳冠羽、何淑萍、韓世昱等人，關心天外天焚化爐操作合約將於明年3月到期，但到目前為止，由於環保局打算以ROT（ Rehabilitate-Operate-Transfer ）先修建、再經營、後移轉的方式操作；還需要先完成焚化爐現狀的先期計畫與可行性評估，擔心在時間上來不及，質詢市府的因應之道。

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馬仲豪表示，基隆市天外天垃圾焚化爐自2005年完工迄今，已經使用將近20年，相關裝置早已老舊，甚至部分零件停產，也直接造成效能下降。因此，市府分別在去年到今年，共編列新台幣2000萬元，進行天外天焚化爐的整改規劃。

馬仲豪指出，透過相關的整改，市府可以盤點焚化爐的相關設備汰換的進度，也要推估裝置整改機具劣化的趨勢。至於後續焚化爐的操作合約，市府將採促參案方式招商，由原本的BOT（Build興建 Operation營運 Transfer移轉）合約，改為ROT合約。

馬仲豪透露，以現今的進度來看，焚化爐合約若要在2026年合約到期前，完成操爐合約的招商，必須要完成招商的先期計畫，進行焚化爐現況的清點及盤點，以及現況效能評估。最少也要先完成相關的可行性評估。但由於起步相對較晚，預估可能來不及在明年3月合約到期前完成。

馬仲豪表示，環保局目前規畫，評估以1到3年的短期操作焚化爐合約因應，絕對不會造成民眾的困擾，也不會讓基隆出現類似「垃圾大戰」的問題。

基隆市環保局長馬仲豪表示，目前正在進行招商作業，若在合約到期前無法順利招商，將以短期操作合約來因應，不會造成民眾困擾。 （記者俞肇福攝）

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