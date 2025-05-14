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    社子島開發案第2場公聽會登場 正反陣營火藥味濃、激烈交鋒

    李永木直言，他居住該地長達55年，社子島開發案從柯文哲市府至蔣萬安市府，仍延續最粗暴的全區區段徵收手法。（記者塗建榮攝）

    李永木直言，他居住該地長達55年，社子島開發案從柯文哲市府至蔣萬安市府，仍延續最粗暴的全區區段徵收手法。（記者塗建榮攝）

    2025/05/14 14:35

    〔記者劉詠韻／台北報導〕爭議延燒數十年的台北市社子島開發案，北市府繼台北高等行政法院撤銷環評後，今再舉行第二場次區段徵收公聽會。士林分局為避免發生衝突事件，一早派遣90名警力前往駐守，正反兩派會前於區公所外召開記者會，表達各自訴求。

    自救會發言人李華萍指出，社子島案為全台前五大迫遷案，環評在2022年通過後，居民不服委託律師團提起訴訟，終於在4月17日由行政法院判決勝訴，但北市府無視法院撤銷環評的判決，更怒斥蔣萬安堅持推動後續區段徵收流程，明顯違法，令人憤怒且無法接受。

    社子島居民李永木直言，他居住於社子島延平北路九段長達55年，社子島開發案從柯文哲市府至蔣萬安市府，仍延續最粗暴的全區區段徵收手法，市府聲稱以「成本價安置住宅」照顧居民，但所謂成本價從1200萬一路暴漲到2800萬，未蓋先暴漲堪稱騙局。更令人不滿的是，市府曾在內政部會議文件聲稱1970年前舊聚落可保留，但會議簡報卻用錯誤圖資，將延平北路九段117號以後的原聚落全區徵收，只獨留台北海院分院。

    李永木質疑，市府是否涉嫌提供假圖資誤導內政部，圖利特定家族，並痛批林姓議員未避嫌，反倒推動加速徵收，「市府口中的商業價值，就能驅趕居民、獨保特定家族產業？我們原居民難道連家落何處都不配知道嗎？」

    時代力量發言人鄭宇焱則指，市長蔣萬安沿用柯文哲市府留下的暴力開發方式，無視居民居住權繼續開發、區段徵收，甚至強行推動，造成居民被迫遷離，最終受益的只有建商和財團。

    政治大學地政系兼任特聘教授徐世榮批評，《環境影響評估法》規定環評未經審查或遭撤銷，主管機關不得為任何開發行為的許可，但北市府強行召開會議，嚴重破壞法律程序與正當性，踐踏居民的財產權與基本權利，呼籲市府應停止違法程序，撤回公聽會安排，並應依法律程序重擬計畫。

    台灣人權促進會秘書長余宜家表示，「生態社子島」計畫表面標榜生態，實則採取最具爭議的全面區段徵收，在地居民並非拒絕發展，而是無法接受以滅村、夷平家園為代價的開發模式，呼籲市府應正視程序瑕疵，撤回現有計畫，重新釐清社子島真正需要的公共設施與發展條件。

    國民黨籍議員林杏兒說，社子島居民僅希望過安全、有尊嚴的生活，支持區段徵收是他們唯一能夠改善居住條件，同時維護社區安全的方式，因此社子島開發計畫對居民生命安全非常重要。

    北市府繼台北高等行政法院撤銷環評後，今再舉行第二場次區段徵收公聽會。（記者塗建榮攝）

    北市府繼台北高等行政法院撤銷環評後，今再舉行第二場次區段徵收公聽會。（記者塗建榮攝）

    北市府繼台北高等行政法院撤銷環評後，今再舉行第二場次區段徵收公聽會。（記者塗建榮攝）

    北市府繼台北高等行政法院撤銷環評後，今再舉行第二場次區段徵收公聽會。（記者塗建榮攝）

    時代力量發言人鄭宇焱。（記者塗建榮攝）

    時代力量發言人鄭宇焱。（記者塗建榮攝）

    自救會發言人李華萍說，北市府無視法院撤銷環評的判決，更怒斥蔣萬安堅持推動後續區段徵收流程，明顯違法。（記者塗建榮攝）

    自救會發言人李華萍說，北市府無視法院撤銷環評的判決，更怒斥蔣萬安堅持推動後續區段徵收流程，明顯違法。（記者塗建榮攝）

    支持北市社子島開發案的民眾高舉「禁建50年，開發不能等」、「區段徵收是社子島的生存之道」等布條，支持市府開發社子島及徵收。（記者劉詠韻攝）

    支持北市社子島開發案的民眾高舉「禁建50年，開發不能等」、「區段徵收是社子島的生存之道」等布條，支持市府開發社子島及徵收。（記者劉詠韻攝）

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