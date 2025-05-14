梨山賓館60歲生日 啟動3條雲端步道祈福活動

梨山賓館60周年慶活動，啟動3條雲端步道祈福活動。 （記者張軒哲攝）

2025/05/14 14:09

〔記者張軒哲／台中報導〕梨山賓館是大梨山地區地標，賓館今日舉行60周年感謝活動，推出「山那邊‧梨山雲端步道-許願祈福之旅」，只要完登梨山地區代表性的更猛山步道、希利克步道和獵人步道的打卡挑戰，除了可以拿到完登證明和祝福好運的三山徽章外，梨山賓館還加碼贈送超值住宿優惠券，推動夏季梨山觀光。

今日海拔將近2000公尺的梨山賓館舉行60周年慶祝活動，參山國家風景區管理處攜手梨山賓館與台中市政府、福壽山農場共同打造梨山新好運形象，立法院副院長江啟臣專程遠赴梨山，與梨山居民一同貼上三座分別代表許願、祈福與勇氣完登徽章，正式開啟三條融合自然生態與文化故事的特色步道。

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江啟臣表示，梨山是台中走步道最舒服的地方，期望也有更多遊客能夠上山感受台灣高山獨有的祝福與好運。邀請民眾專程來走訪梨山，感受梨山的好運氣。

梨山賓館董事長顧長城及總經理洪志隆強調，希望能更進一步結合梨山在地觀光業者，一起找到更多隱藏的在地秘境美景。梨山賓館副總經理林閔政表示，其中，位於福壽山天池入口旁的更猛山步道，因為象徵著「人生將更加勇猛精進」，早就是到梨山登山健行愛好者心中最愛的秘境之一。特別結合福壽山農場的更猛山步道、梨山的希利克步道，以及環山部落的獵人步道三條經典路線，重現泰雅族獵人古道與祈福聖地的文化記憶。

希利克步道地處梨山賓館後方，適合親子挑戰。（記者張軒哲攝）

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