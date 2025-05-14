為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    梨山賓館60歲生日 啟動3條雲端步道祈福活動

    梨山賓館60周年慶活動，啟動3條雲端步道祈福活動。 （記者張軒哲攝）

    梨山賓館60周年慶活動，啟動3條雲端步道祈福活動。 （記者張軒哲攝）

    2025/05/14 14:09

    〔記者張軒哲／台中報導〕梨山賓館是大梨山地區地標，賓館今日舉行60周年感謝活動，推出「山那邊‧梨山雲端步道-許願祈福之旅」，只要完登梨山地區代表性的更猛山步道、希利克步道和獵人步道的打卡挑戰，除了可以拿到完登證明和祝福好運的三山徽章外，梨山賓館還加碼贈送超值住宿優惠券，推動夏季梨山觀光。

    今日海拔將近2000公尺的梨山賓館舉行60周年慶祝活動，參山國家風景區管理處攜手梨山賓館與台中市政府、福壽山農場共同打造梨山新好運形象，立法院副院長江啟臣專程遠赴梨山，與梨山居民一同貼上三座分別代表許願、祈福與勇氣完登徽章，正式開啟三條融合自然生態與文化故事的特色步道。

    江啟臣表示，梨山是台中走步道最舒服的地方，期望也有更多遊客能夠上山感受台灣高山獨有的祝福與好運。邀請民眾專程來走訪梨山，感受梨山的好運氣。

    梨山賓館董事長顧長城及總經理洪志隆強調，希望能更進一步結合梨山在地觀光業者，一起找到更多隱藏的在地秘境美景。梨山賓館副總經理林閔政表示，其中，位於福壽山天池入口旁的更猛山步道，因為象徵著「人生將更加勇猛精進」，早就是到梨山登山健行愛好者心中最愛的秘境之一。特別結合福壽山農場的更猛山步道、梨山的希利克步道，以及環山部落的獵人步道三條經典路線，重現泰雅族獵人古道與祈福聖地的文化記憶。

    希利克步道地處梨山賓館後方，適合親子挑戰。（記者張軒哲攝）

    希利克步道地處梨山賓館後方，適合親子挑戰。（記者張軒哲攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播