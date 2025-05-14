9月起學生入校手機集中管理 使用原則預計下週公布

教育部今召開「攜手共護網路新世代」記者會，教育部長鄭英耀會後表示，9月後學生進校手機將集中管理。（記者楊綿傑攝）

2025/05/14 14:25

〔記者楊綿傑／台北報導〕兒少使用及依賴網路情況持續提升，為避免影響學習及身心健康，教育部長鄭英耀今天表示，「高級中等以下學校校園行動載具使用原則」預計下週公布，未來手機將採集中管理，至於管理方式則尊重各校制定。而教育部也透過提供免費數位工具、強化宣導等方式提供家長支持資源。

教育部今召開「攜手共護網路新世代」記者會，結合衛福部、NCC、數發部推出免費數位工具包，助家長設定使用時間、過濾不當內容；亦將透過家庭教育中心、社大、學校家長會、聯絡簿等方式強化數位素養與親職教育、深入校園宣導；另也結合電信業者提供手機設定或軟體安裝的服務。

請繼續往下閱讀...

部長鄭英耀指出，不管是我國還是國際的研究調查均顯示，網路上大量短影音出現，兒少只是做按個讚、轉傳，或是自拍的動作，對學習、身心健康都出現影響，亦忽略與周邊親友、同學的互動，且網路過度使用更讓青少年的憂慮、自傷問題不斷增加。

國教署長彭富源則提到，色情與暴力成兒少最大的網路風險，近半青年在幼兒園或國小就開始接觸色情媒體或資訊，其中網路霸凌、性私密影像外流，也產生網路焦慮與自傷風險；3C使用議題亦容易導致與家長間的衝突；而在不清楚數位足跡與隱私設定下，更有身分盜用與人身安全風險。

教育部並提出國際經驗，法國自2018年起即立法禁止學生在校使用手機，紐西蘭於去年推動中小學禁手機政策，澳洲亦由各州陸續實施類似規範；而美國有多州提出所謂「校園無手機」立法計畫。鄭英耀補充，澳洲限制手機1年後，學生成績與身心健康都有所改善。

因此對於外界所關心的「高級中等以下學校校園行動載具使用原則」進度，鄭英耀說明，相關內容已與各地方政府、家長、教師及校長團體充分討論並有共識，僅剩最後的行政程序，下週將公布細節，預計今年9月開學後實施。

鄭英耀表示，國民教育屬於地方自治權責，中央根據科學研究證據制定政策原則，同時也會尊重學校訂出的規範與辦法，原則上學生入校後手機採集中管理，至於詳細管理方式，如設置「養機場」的統一集中管理方式或有其他收納方式，都尊重學校。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法