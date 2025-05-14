憨兒餐坊10週年 鄭朝方任1日店長邀新台幣下架美味商品

新竹縣竹北市長鄭朝方（中）日化身「SEFUN CAFÉ 喜歡你餐坊」1日店長，與喜憨兒基金會庇護員工一同大秀廚藝，展示該店最新推出的特色料理和端午節禮盒，邀請市民有新台幣下架憨兒們用心製作的美味商品。 （記者廖雪茹攝）

2025/05/14 14:48

〔記者廖雪茹／新竹報導〕為支持庇護就業與特殊族群，新竹縣竹北市長鄭朝方今（14）日化身「SEFUN CAFÉ 喜歡你餐坊」1日店長，與喜憨兒基金會庇護員工一同大秀廚藝，展示該店最新推出的特色料理和端午節禮盒，邀請市民有新台幣下架憨兒們用心製作的美味商品。

喜憨兒基金會表示，基金會深耕全國30年，協助超過1千位心智障礙者開拓職涯希望。位於竹北市勝利一路的的「SEFUN CAFÉ 喜歡你餐坊」今年邁入第10年，目前提供12位庇護員工穩定的就業機會，並透過職務再設計、多元訓練與證照輔導，讓他們逐步邁向自信與自立的人生。

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為迎接10歲生日，「SEFUN CAFÉ 喜歡你餐坊」推出兩道主打新菜色「蒜香檸檬鮮蝦義大利麵」與「蜜桃煙燻鴨胸」，不僅為餐桌增添風味，更展現庇護員工在專業培訓下的成長成果。此外，迎接端午佳節，基金會也同步推出「粽享旺來」禮盒，內含香酥鳳梨酥與粽子造型餅乾，是兼具節慶氛圍與公益意義的最佳送禮選擇。

繫上圍裙，鄭朝方與憨兒們一同備料、翻炒、擺盤，合作無間，色香味俱全的餐點令人垂涎三尺。鄭朝方表示，市公所重視特殊兒童及其家庭的需求，除了持續推動「早療VIP通道」，也進一步辦理「早療親子工作坊」，期盼透過更友善與完整的支持系統，陪伴每一位特殊孩子穩健成長、勇敢前行。

鄭朝方號召市民朋友，用實際行動支持庇護就業，讓愛與鼓勵化為真實力量，為憨兒的人生開啟更多可能。

喜憨兒基金會推出「粽享旺來」禮盒，內含香酥鳳梨酥與粽子造型餅乾，是兼具端午節慶氛圍與公益意義的最佳送禮選擇。 （記者廖雪茹攝）

為迎接10歲生日，「SEFUN CAFÉ 喜歡你餐坊」推出兩道主打新菜色「蒜香檸檬鮮蝦義大利麵」與「蜜桃煙燻鴨胸」。（記者廖雪茹攝）

竹北市長鄭朝方（中）邀請市民有新台幣下架憨兒們用心製作的美味商品。 （記者廖雪茹攝）

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