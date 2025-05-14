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    光復高中餐飲科學生辦「饗愛市集」 所得捐助竹市社福團體

    新竹市光復高中餐飲科學生辦「饗愛市集」成果展，也做公益傳愛，將販賣所得捐助竹市社福團體。（記者洪美秀攝）

    新竹市光復高中餐飲科學生辦「饗愛市集」成果展，也做公益傳愛，將販賣所得捐助竹市社福團體。（記者洪美秀攝）

    2025/05/14 14:42

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市光復高中餐飲管理科學生今天舉辦「饗愛市集」，結合已畢業開店學長姐手藝，大手牽小手，推出各種豐盛的美食，舉凡漢堡輕食及涼麵和豆花餅乾和甜品及手搖飲，讓學校有如美食市集般，吸引許多家長及老師選購，學生更發揮愛心，將所得捐給竹市社福團體，透過技藝傳承愛與公益。

    此次市集活動販售產品是學生透過專題製作與飲料調製等課程，與指導老師多次討論、試做決定，餐點包含創意飲品、異國美食、也有夜市小吃料理等。讓學生體驗實務操作流程，也培養團隊合作與創業思維。透過實體市集的方式，更讓學生從產品設計、成本控制、到實際銷售的一貫過程中，展現學生在餐飲技藝上的學習成果與產業實務面的連結。

    活動除以在校學生為主，也邀請已在餐飲業的優秀學長姐入校參與，像是文青風創意麵食的「北門室食」、手作香醇的甜品「老豆花」以及「個人烘培手作坊」的店內明星主打商品到校販賣。有學長姊的參與與加持，販售對象除全校師生，也邀請家長參加，讓家長看見子弟學習成果。

    而饗愛市集販賣所得也捐給社福慈善團體，做公益傳承愛心。

    新竹市光復高中餐飲科學生辦「饗愛市集」成果展，也做公益傳愛，將販賣所得捐助竹市社福團體。（記者洪美秀攝）

    新竹市光復高中餐飲科學生辦「饗愛市集」成果展，也做公益傳愛，將販賣所得捐助竹市社福團體。（記者洪美秀攝）

    新竹市光復高中餐飲科學生辦「饗愛市集」成果展，也做公益傳愛，將販賣所得捐助竹市社福團體。（記者洪美秀攝）

    新竹市光復高中餐飲科學生辦「饗愛市集」成果展，也做公益傳愛，將販賣所得捐助竹市社福團體。（記者洪美秀攝）

    新竹市光復高中餐飲科學生辦「饗愛市集」成果展，也做公益傳愛，將販賣所得捐助竹市社福團體。（記者洪美秀攝）

    新竹市光復高中餐飲科學生辦「饗愛市集」成果展，也做公益傳愛，將販賣所得捐助竹市社福團體。（記者洪美秀攝）

    新竹市光復高中餐飲科學生辦「饗愛市集」成果展，也做公益傳愛，將販賣所得捐助竹市社福團體。（記者洪美秀攝）

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