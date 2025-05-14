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    雲縣定歷史建築「北辰國小宿舍群」 修復有譜

    縣歷史建築「北辰國小宿舍群」修復將分2階段計畫，先進行整地與景觀修整，縣府亦向中央爭取約2500萬元搶災搶險經費，預計明年底前修復完成。（記者李文德攝）

    縣歷史建築「北辰國小宿舍群」修復將分2階段計畫，先進行整地與景觀修整，縣府亦向中央爭取約2500萬元搶災搶險經費，預計明年底前修復完成。（記者李文德攝）

    2025/05/14 14:08

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣歷史建築「北辰國小宿舍群」因屋舍損毀嚴重，且環境髒亂，一度成為地方嫌惡點盼改善。今（14）日民眾發現已開始工程，欣喜道「終於要修復了」。北辰國小校長鍾志清證實，此修復將分2階段計畫，目前正進行舊宿舍群的整地與景觀修整，縣府亦向中央爭取約2500萬元搶災搶險經費，預計明年底前修復完成。

    北辰國小宿舍群建於1941年，其中保存最完整的當屬日式木造校長宿舍，2010年列為縣定歷史建築，但由於長期無人居住年久失修，屋舍嚴重破損，周邊雜草叢生，被當成垃圾場成為地方髒亂死角。地方因此盼望能夠趕緊整修。

    近日民眾發現，宿舍群已有怪手、工作人員入場，開始進行周邊整地作業，令不少居民欣喜問道「終於能看見修復了嗎？」

    鍾志清證實，因考量地方對於宿舍群的冀望，因此修復計畫分為2階段工作。目前民眾所看見的部分，主要由縣府補助70萬元先進行整地與景觀修整，將把長100公尺、寬28公尺的宿舍群範圍，移除、修剪具安全疑慮的樹木，爬藤植物，更會整地鋪設抑草蓆等設施。

    縣府文觀處表示，去年向行政院工程會針對校長宿舍，提出災後復建經費，獲工程會暫時核定2500萬元經費修復，該案委由北辰國小規劃設計。目前已完成第一階段的基本設計，預計5月29日進行細部設計定稿審查作業，預計今年8月前將工程發包，2026年底前修復完成。

    鍾志清表示，北辰國小宿舍群乘載了取多校友、教師的回憶，目前規畫完工後，能將此地打造為校史館或校友接待室等，將此空間活化，更讓學生能夠能夠了解這棟建築的歷史價值。

    縣歷史建築「北辰國小宿舍群」修復將分2階段計畫，先進行整地與景觀修整，縣府亦向中央爭取約2500萬元搶災搶險經費，預計明年底前修復完成。（記者李文德攝）

    縣歷史建築「北辰國小宿舍群」修復將分2階段計畫，先進行整地與景觀修整，縣府亦向中央爭取約2500萬元搶災搶險經費，預計明年底前修復完成。（記者李文德攝）

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