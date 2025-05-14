滿州鄉農會推廣黑豆與火龍果 展現特色農產魅力 。（記者蔡宗憲攝）

2025/05/14 13:44

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東滿州鄉農會今（14）日熱鬧舉辦農特產推廣活動，當地引以為傲的黑豆產品與盛產的火龍果、蜂蜜齊亮相，吸引眾多民眾目光。被譽為「滿州黑豆教父」的陳清木親臨現場，細說黑豆營養價值與種植心法，屏東縣議員潘芳泉、盧玟欣、張榮志也到場力挺，盛讚滿州農產的品質與潛力。

滿州鄉氣候獨特，土壤肥沃，孕育出粒粒飽滿、色澤濃黑的優質黑豆。陳清木分享，黑豆富含蛋白質、抗氧化物質與膳食纖維，有助養生保健，近年更開發出黑豆加工品、黑豆高粱等多元產品，深受市場歡迎。

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他強調，滿州黑豆採自然農法，無農藥殘留，品質掛保證，盼讓更多人認識這塊土地的寶藏。

現場除黑豆產品外，鮮甜多汁的火龍果同樣吸睛。滿州火龍果在陽光充足的環境下熟成，果肉細膩、甜度高，比其他區域種植的更有風味。

縣議員潘芳泉表示，滿州農產不僅是在地驕傲，更有潛力打入國際市場；盧玟欣與張榮志也呼籲民眾多支持在地小農，讓優質農產發光發熱。

滿州鄉農會表示，未來將持續推廣黑豆與火龍果，結合觀光與農產體驗，帶動地方經濟。活動現場，民眾品嚐黑豆飲品與火龍果甜點，讚不絕口，場面溫馨熱鬧。

滿州鄉農會推廣黑豆與火龍果 展現特色農產魅力 。（記者蔡宗憲攝）

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