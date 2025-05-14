潛盾機及時更換168切刃齒 桃捷綠線八德第2條隧道貫通少花7個月

八德區第2條潛盾隧道於12日貫通。（捷運工程局提供）

2025/05/14 14:06

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園捷運綠線工程八德區G03巧克力站至新闢道路南出土段下行線潛盾隧道，於12日到達貫通，成為八德區捷運第2條成功貫通的潛盾隧道，貫通長度約456公尺，鑑於去年發生潛盾碰到超大顆粒卵礫石嚴重磨損切刃盤情形，此次潛盾機掘進至200公尺處更換168顆適合礫石層鑽掘的切刃齒才順利完工，比第1條潛盾隧道少花了7個月的時間。

捷運工程局長劉慶豐說，第2條貫通的隧道與去年11月到達貫通的上行線潛盾隧道平行，鑑於去年第1條潛盾隧道，潛盾機碰到超大顆粒卵礫石與泥岩複合地層，造成切刃盤嚴重磨損，施工團隊提前規劃於潛盾機掘進至約200公尺處，也是掘進地質從大南灣岩層轉為堅硬礫石地質的地方，在該處地底下開艙更換168顆適合礫石層鑽掘的切刃齒；在狹小空間成功更換完適切的刃齒後，第2條潛盾隧道貫通到達比第1條潛盾隧道少花了7個月的時間。

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劉慶豐局長指出，捷運綠線GC02標自G07桃園火車站以南至八德區介壽路二段，路線採地下化設計，設有4座地下車站及3座通風豎井，此段隧道全長約10.52公里，包含上下行線，共有10條隧道，目前已貫通了2條隧道，今年會投入全部7台潛盾機全力進行隧道鑽掘工作，預計後年將10條潛盾隧道全部貫通，持續朝2030年全線通車的目標邁進。

八德區第2條潛盾隧道於12日貫通，主要是施工單位預先於地底下更換新切刃齒。（捷運工程局提供）

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