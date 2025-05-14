阿甯咕來了！ 彰化兒童藝術節6場好戲、1檔特展敲碗成功

「阿甯咕」人偶登場掀起熱烈歡呼，小朋友爭相搶著跟人偶擊掌握手。（記者張聰秋攝）

2025/05/14 13:41

〔記者張聰秋／彰化報導〕今年暑假去哪裡玩？彰化縣文化局主辦的兒童藝術節將於6月27日至8月10日在員林演藝廳登場，首場開幕活動免費，之後每場兒童劇票價300元至1200元，6月15日前購票享早鳥75折。

文化局今在縣警局中庭舉辦記者會，「阿甯咕」人偶登場掀起熱烈歡呼，阿甯咕劇團也演出原創音樂劇《阿甯咕又闖禍了YA~》精彩片段，讓小朋友看得入迷。縣長王惠美邀請家長帶孩子來劇場同樂，讓藝術陪伴孩子度過充實暑假。

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藝術節活動為期6週，包括6場劇團演出、3場親子工作坊、1檔AR特展與1場免費開幕活動。主題為「員流．匯」，特展《機器人流浪記之垃圾島的飛行提案》6月27日起在員林演藝廳展覽室登場，免費入場，7月5日還有結合表演與抽獎的開幕活動，憑票根可享合作店家優惠。

售票演出「好劇童樂會」共有4檔：7月5、6日移動故事屋演出《乾爹乾媽是神明》與《貓咪黃金鄉》；7月12日僻室《等一下下再回家》；7月19日阿甯咕劇團《阿甯咕又闖禍了YA~》；7月26日飛人集社《消失—神木下的夢》。

另有3場親子工作坊，每場收費400元，分別為6月28日「紅鶴姐姐說故事」、7月5日紅鼻子馬戲團的《雜耍體驗》，及7月12日僻室《動動身體畫個你》，鼓勵親子共學共玩。

7月5日還安排4場免費劇場演出，包括紅鼻子馬戲團的3場互動演出及光興掌中劇團的《阿兜仔遊台灣─歡樂大冒險》。

今年起員林演藝廳全面導入OPENTIX電子票券系統，民眾線上訂票後出示電子票即可入場，更方便也更環保。詳細活動與購票資訊可上OPENTIX售票系統或活動網頁查詢。

由彰化縣文化局舉辦的一年一度的彰化兒童藝術節，即將在6月27日熱鬧登場，一路精彩到8月10日，地點就在員林演藝廳。今天宣傳記者會為活動暖身。（記者張聰秋攝）

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