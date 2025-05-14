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    高雄大昌一路增保護型標線人行道 全市已設置117處

    三民區大昌一路302巷新增標線型人行道，提供行人步行空間。（高雄市交通局提供）

    三民區大昌一路302巷新增標線型人行道，提供行人步行空間。（高雄市交通局提供）

    2025/05/14 13:42

    〔記者許麗娟／高雄報導〕為友善行人步行空間，高雄市交通局近期於三民區大昌一路302巷增設「停車帶保護型標線人行道」，讓前往鄰近醫院就診的民眾步行時更有安全保障，統計至今，高市已完成117處標線型人行道的設置。

    交通局指出，義大大昌醫院為每日有大量就醫民眾與接送車輛進出，周邊交通負荷大，停車需求高。大昌一路302巷位於醫院北側道路，因道路兩側寬度不一，局部車道寬度過寬，不僅缺乏人行道設施，車速過快也危及行人安全。

    經當地居民與里長反映，交通局會同社區代表進行多次會勘與討論後，採取「停車帶保護型標線人行道」之設計，將原有停車格內推至車道內側，形成人行道、停車帶與車道之間明確的動線分隔，不僅提供民眾通往醫院安全的人行通道，更能有效降低車速，提升整體通行安全。

    此外，交通局同步進行街角擴大設計，以人本導向的設計手法，縮短行人穿越距離，並進行車道瘦身調整，藉由減少車道寬度來降低汽、機車併行的機會，達成減速效果。

    交通局表示，標線型人行道劃設完成後仍持續觀察路段人車使用狀況，未來該路段也將視使用情形持續推廣及延伸，交通局近年已陸續設置117處標線型人行道，在實體人行道無法建設前，標線型人行道是行人專屬空間，車輛勿違規佔用。

    大昌一路302巷近大昌醫院，過去行人步行時僅能與車爭道，如今也有人行道可走。（高雄市交通局提供）

    大昌一路302巷近大昌醫院，過去行人步行時僅能與車爭道，如今也有人行道可走。（高雄市交通局提供）

    大昌一路302巷標線型人行道，新設置停車帶保護型標線人行道，同時縮減車道使車輛降速，以維護行人安全。（高雄市交通局提供）

    大昌一路302巷標線型人行道，新設置停車帶保護型標線人行道，同時縮減車道使車輛降速，以維護行人安全。（高雄市交通局提供）

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