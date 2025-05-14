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    5/17至30世壯運登場 新北推觀賽抽iPhone 16、應援贈禮活動

    體育局說明，在新北各場館的比賽期間內，民眾入場為選手加油、加入體育局官方LINE帳號，在比賽現場即可參加「觀賽集點抽iPhone16」集點活動。（圖由新北市體育局提供）

    體育局說明，在新北各場館的比賽期間內，民眾入場為選手加油、加入體育局官方LINE帳號，在比賽現場即可參加「觀賽集點抽iPhone16」集點活動。（圖由新北市體育局提供）

    2025/05/14 13:31

    〔記者黃子暘／新北報導〕雙北世界壯年運動會即將在5月17日至30日登場，新北市府體育局長洪玉玲指出，為鼓勵民眾踴躍入場為選手加油，市府推出應援好康活動，包括「觀賽集點抽iPhone16」、百萬新北幣限量送、每天進場送限量應援毛巾、加油棒和壯寶小物等，有機會把iPhone 16、Apple Watch、商品禮券帶回家。

    體育局說明，新北市有22處場館（含閉幕典禮舉辦地點的新北市立美術館）即將有世壯運賽事舉行，在各場館的比賽期間內，民眾入場為選手加油、加入體育局官方LINE帳號，在比賽現場即可參加「觀賽集點抽iPhone16」集點活動，每人每日於每處競賽場館限集點1次，集滿1點可獲1次抽獎機會，累積越多中獎機率越高，首次成功集點者還可獲得1次線上刮刮樂機會，活動當下即可得知中獎結果。

    體育局指出，活動獎項包括2支iPhone 16、Apple Watch、各類商品禮券及世壯運周邊商品，應援限量送活動部分，凡進場觀賽並註冊「新北行動支付」，每人限領1次100點新北幣，可用於折抵消費，還有應援毛巾、加油棒，觀賽活動獎品每日數量有限；詳細資訊可至「新北運動聚點」粉絲專頁查詢。

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