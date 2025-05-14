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    從不被看好到創百萬「騎」跡 雲林公共自行車這族群使用最高

    雲林公共自行車MOOVO上路1年半使用人數超過百萬人次，其中15至19歲學生是主要使用族群，在學校附近站點的車輛越放越多。（記者黃淑莉攝）

    雲林公共自行車MOOVO上路1年半使用人數超過百萬人次，其中15至19歲學生是主要使用族群，在學校附近站點的車輛越放越多。（記者黃淑莉攝）

    2025/05/14 13:20

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣府2023年在斗六試辦公共自行車租賃系統，當時不被看好，洽詢設置站點遭拒，沒想到上路後大受歡迎，交通工務局統計截至今年4月底使用人次超過百萬，其中15至19歲學生為主要使用族群，占76%以上，使用目的為上學占55%，其次是20至29歲上班通勤族。

    雲林縣因大眾運輸系統不普及且班次少，民眾搭乘火車、巴士下車後要轉搭計程車或請親友來接駁，交通工務局長汪令堯表示，為解決縣內交通最後一哩路，縣府推出公共自行車租賃系統MOOVO，滿足縣內通勤、通學族需求，也能提高自由行遊客來休閒遊憩意願，帶動地方觀光，還可節能減碳。

    汪令堯指出，2023年8月在斗六試辦，2024年6月擴大在斗六、虎尾、西螺、斗南共140個站點，提供1000輛智慧公共自行車及電動輔助公共自行車，2025年3月再增加土庫、北港、口湖、水林，總計8個鄉鎮有199個站點，共有1300輛自行車，截至今年4月底累計使用人次超過百萬，今年每個月使用人次高達10萬人。

    交工局交通管理科長陳怡燕說，統計發現以15至19歲學生使用最高占76%，使用目的超過5成是上學，斗六火車站週一至週五每天一早都要調派300輛車才夠使用。

    雲林縣長張麗善指出，雲林公共自行車上路後民眾反應熱烈，目前布建8鄉鎮市共199個站點，使用滿意度達95%，未來會持續布點到其他12鄉鎮，站點及車輛會因應各鄉鎮人數及需求做布建，期望縣內交通的最後一哩路透過公共自行車解決，不論是就醫、上學、採買或到觀光據點。

    雲林公共自行車MOOVO上路1年半使用人數超過百萬人次，哈佛商學院學生到雲林參訪了解。（記者黃淑莉攝）

    雲林公共自行車MOOVO上路1年半使用人數超過百萬人次，哈佛商學院學生到雲林參訪了解。（記者黃淑莉攝）

    雲林公共自行車MOOVO上路1年半使用人數超過百萬人次，哈佛商學院學生到雲林參訪了解。（記者黃淑莉攝）

    雲林公共自行車MOOVO上路1年半使用人數超過百萬人次，哈佛商學院學生到雲林參訪了解。（記者黃淑莉攝）

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