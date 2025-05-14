開罰行人違規飆升51％、車不停讓增15％ 交通部：取締不分行人或駕駛

交通部公布今年第一季各縣市行人違規取締數和車輛路口不停讓行人的違規取締數，並與同期相較。（圖由交通部提供）

2025/05/14 13:22

〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部修法要重罰汽車駕駛不停讓行人的肇事罰則，但因此引發職業駕駛團體不滿，號召下週一包圍交通部抗議。交通部公布今年第一季行人違規取締數和車輛路口不停讓行人的取締數，數量雙雙大增，分別較去年第一季同期增加51%和15%。

交通部表示，講到交通安全關鍵不在於「站哪一邊」，而是「如何有效避險」。交通規則設計初衷就是讓每位用路人提升安全，所以取締違規不分駕駛或行人，目的都是為了減少事故發生的可能。

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交通部指出，行人與車輛本就是「不對等」的存在，一旦碰撞，受傷最重的往往是行人，因此交通政策必須持續強化對弱勢用路人的保護。

職業駕駛團體下週號召包圍交通部抗議，起因於交通部修法加重汽車駕駛不讓行人罰則，其中未停讓行人致輕傷及重傷，分別調高罰鍰為1.8萬元及3.6萬元，最快6月底上路。不過，行人闖紅燈罰款卻僅有500元，引發駕駛人團體不滿，要求行人闖紅燈罰款應提高至1.8萬元，並將於5月19日包圍交通部繞行抗議。

根據交通部統計各縣市取締數數量，今年第一季各縣市對「車輛路口不停讓行人」取締3萬232件，比去年同期的2萬6299件多取締了14.9%；「行人違規」取締數量今年1月到3月達2萬6497件，較去年同期1萬7534件違規數大幅增加51%。

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