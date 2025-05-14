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    重拾回憶！土庫庄役場鳳凰樹再度盛開 居民感動「重返青春」

    土庫庄役場旁舊鳳凰樹倒塌，鎮民無償贈與50年鳳凰樹移植，現進入花開季節，令不少居民感動道「重返青春」。（記者李文德攝）

    土庫庄役場旁舊鳳凰樹倒塌，鎮民無償贈與50年鳳凰樹移植，現進入花開季節，令不少居民感動道「重返青春」。（記者李文德攝）

    2025/05/14 13:15

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣歷史建築「土庫庄役場」旁1棵百年鳳凰樹，2020年因褐根病倒塌。因不捨多數民眾回憶，鎮公所受鎮民林榮勳家族贈予一棵50多年鳳凰樹。如今時序進入鳳凰花開季節，已有不少人駐足拍照欣賞，更有民眾感動地說「好像重回青春時代」。

    土庫庄役場前身為鎮公所，2002年公所搬遷到中興路新址後，成為數年的閒置空間。經縣府修復活化後登錄為縣定歷史建築，此處也成為鎮內最具代表性的建築物。

    土庫鎮長陳特凱指出，最讓人津津樂道的便是庄役場旁百年鳳凰樹，由於枝葉繁茂，是當地居民們最愛的休憩、乘涼場所，不少60、70歲以上長輩回想早期因在地無適合約會地，因此會選擇在鳳凰樹下，也締造許多良緣。不過2020年樹木因褐根病造成根部腐敗，2020年倒塌，事後公所將它移除，也因此讓許多民眾感到惋惜。

    鎮民代表洪小龍表示，此處承載許多土庫人回憶，因此樹木倒塌後便不斷尋找同樣樹種，透過友人的牽線下找到宮北里的鎮民林榮勳老家中有一棵50多年的鳳凰樹，甚至為了與他見上一面，也暫時放下工作到附近鴨肉麵線店，與用餐的他詳談，林先生更是豪爽一口答應「無償贈予」。

    陳特凱表示，當時要移植這棵半百老樹，特別請教在地專家，克服重重困難才將這棵3層樓高的樹移植完成，今年是重新移植後的第二年，現在艷紅的鳳凰花開，令不少居民感動不已；居民表示，好像重返青春歲月，以前在這裡的回憶瞬間湧現。

    陳特凱表示，鳳凰樹的移植代表新生，更是喚回民眾心中的記憶，未來將舉辦感恩音樂會，更邀請贈樹者一起參與，讓大家將鳳凰樹下的記憶一一訴說。

    土庫庄役場旁舊鳳凰樹倒塌，鎮民無償贈與50年鳳凰樹移植，現進入花開季節，令不少居民感動道「重返青春」。（記者李文德攝）

    土庫庄役場旁舊鳳凰樹倒塌，鎮民無償贈與50年鳳凰樹移植，現進入花開季節，令不少居民感動道「重返青春」。（記者李文德攝）

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