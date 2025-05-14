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    台北動物園赴荷蘭復育大猩猩「寶寶」辭世 享年40歲

    曾於台北市立動物園生活多年的西部低地大猩猩「寶寶」，5月13日下午於荷蘭Apenheul Primate Park（靈長類公園）平靜地辭世，享年40歲。 （台北動物園提供）

    曾於台北市立動物園生活多年的西部低地大猩猩「寶寶」，5月13日下午於荷蘭Apenheul Primate Park（靈長類公園）平靜地辭世，享年40歲。 （台北動物園提供）

    2025/05/14 12:55

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市立動物園今（14日）宣布，曾於園內生活多年的西部低地大猩猩「寶寶」，5月13日下午於荷蘭Apenheul Primate Park（靈長類公園）過世，享年40歲。

    台北動物園指出，「寶寶」是台灣人工哺育成功的低地大猩猩，牠與照養團隊之間建立了深厚的情感，也陪伴許多台灣民眾認識並關心靈長類的福祉與保育。

    2018年，「寶寶」為歐洲瀕危物種保育計畫前往荷蘭加入更大的社群，於當地展開新的群體生活；2021年更成功繁衍後代，留下了寶貴的遺傳資源，牠的身影不僅留在大眾記憶中，也將在研究與保育工作中持續發光。

    園方表示，近年「寶寶」健康狀態逐漸惡化，2020年被診斷出罹患嚴重的纖維性心肌病和慢性胃炎，當時獸醫師推估壽命約5年；2022年再次檢查，雖然心臟狀況未明顯惡化，但出現嚴重的腸胃問題。

    近期，「寶寶」感染了嚴重的鼻竇炎，已持續使用止痛藥長達4個月，其活動力低落，對兒子Kiango的遊戲行為也沒有正面反應，照養團隊每個月為牠進行生活品質評估，考慮持續治療或人道安樂死。

    今年5月13日，「寶寶」的病情急遽惡化，出現食慾不振、拒絕進食與服藥，並伴隨有呼吸困難等症狀；經獸醫與照養團隊審慎評估後，決定於當天下午進行安樂死，讓「寶寶」在熟悉的環境中平靜地離開。

    台北動物園表示，感謝Apenheul Primate Park團隊多年來悉心照顧大猩猩「寶寶」，牠的一生凝聚了跨國動物園間的合作精神，更提醒我們每一個生命都值得被尊重與善待，「再會了『寶寶』，謝謝陪伴我們多年的時光」。

    曾於台北市立動物園生活多年的西部低地大猩猩「寶寶」，5月13日下午於荷蘭Apenheul Primate Park（靈長類公園）平靜地辭世，享年40歲。 （台北動物園提供）

    曾於台北市立動物園生活多年的西部低地大猩猩「寶寶」，5月13日下午於荷蘭Apenheul Primate Park（靈長類公園）平靜地辭世，享年40歲。 （台北動物園提供）

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