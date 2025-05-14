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    高雄首選玉荷包禮盒 開賣限量1千盒

    高雄首選玉荷包禮盒開賣，限量1千盒。（記者陳文嬋攝）

    高雄首選玉荷包禮盒開賣，限量1千盒。（記者陳文嬋攝）

    2025/05/14 12:56

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄玉荷包荔枝受到氣候異常影響，整體產量剩下3成，農業局力推「高雄首選」玉荷包禮盒，主打鮮採產銷履歷粒裝玉荷包，今年量少價揚100至150元，限量1千盒，即日起於「高雄首選電商平台」開放預購，預計5月26日起陸續出貨，民眾要搶要快。

    高雄市是全國玉荷包最大生產地，每年5月底至6月初量產，品質好揚名國際，玉荷包因果型如荷包、果肉如玉般得名，口感甜中帶酸、果核小、果肉Q且結實，受到國內外民眾喜愛。

    農業局近年來以「高雄首選」打響農產名號，採粒裝玉荷包分級包裝，不帶枝不帶葉，去蕪存菁，將枝葉留在產地，並採用通過產銷履歷驗證玉荷包，提高禮盒品質，建立果肉枝葉分離的環保精緻概念形象。

    農業局推廣「高雄首選」粒裝玉荷包多年，許多消費者每年產季一到洽詢購買，今年受到氣候因素影響，造成玉荷包著果率不佳，導致玉荷包產量減少，產季也延後上市，接近端午節送禮。

    農業局說，今年限量開賣1千盒，每顆甜度超過14度，大顆粒頂級規格5斤裝禮盒1488元限量400盒，比去年1388元略為上漲100元；特級規格5斤裝999元限量600盒，比去年849元略為上漲150元，高雄首選電商平台提供多元支付方式，即日起開始受理預購，將在5月26日起陸續出貨，送禮自用兩相宜。

    高雄首選玉荷包禮盒開賣，今年量少限量1千盒。（記者陳文嬋攝）

    高雄首選玉荷包禮盒開賣，今年量少限量1千盒。（記者陳文嬋攝）

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