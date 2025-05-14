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    端午連假國道有匝道封閉措施 5/30~6/1不同方向

    端午節連假國道入口匝道封閉措施。（圖由高公局提供）

    端午節連假國道入口匝道封閉措施。（圖由高公局提供）

    2025/05/14 12:54

    〔記者吳亮儀／台北報導〕今年端午節有3天連假，從5月30日到6月1日，高速公路局表示，連假期間以旅遊旅次為主，交通量較平日集中且明顯增加，高公局也規劃匝道封閉管制措施。

    高公局說明，5月30日至31日於國1及國5實施時段性南向入口封閉；5月31日至6月1日於國1及國3實施時段性北向入口封閉，請民眾多加留意並配合匝道封閉管制措施。

    根據高公局統計，截至今年4月底，國道共發生17起A1交通事故，造成22人死亡，其中有14起肇事型態為追撞事故，較去年同期的8起追撞事故增加75%。

    高公局呼籲用路人加強防禦駕駛觀念，以小型車為例，應避免於兩輛大型車之間行駛；若遇到此情況，應注意與前後車輛保持適當距離，並視情況變換車道離開大型車。

    若因車流量大無法離開，必要時可開啟警示燈提醒後方大型車保持車距。若後方有大型車緊跟，建議主動拉大車距，以降低突發狀況時被追撞的風險。另外，當前方有大型車時，由於視線容易被遮擋，更應保持較長的車距，爭取足夠反應時間以應對突發情況。

    小型車遇上大型車的防禦駕駛。（圖由高公局提供）

    小型車遇上大型車的防禦駕駛。（圖由高公局提供）

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