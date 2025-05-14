自行車友注意！台中綠空廊道這段無法騎 只能下車

議員王立任、黃守達、謝志忠、張玉嬿、施志昌（右起）質詢綠空廊道自行車道車阻多、指引不足，造成車道中斷，號稱全線通車是虛有其表。（記者蔡淑媛攝）

2025/05/14 12:51

〔記者蔡淑媛／台中報導〕綠空廊道為全市最長自行車道，今年3月全線通車，議員黃守達、謝志忠等議員指出，車道根本沒有連貫，銜接台中火車站的車道設車阻，無法通過，部分車道也中斷只能繞到公路與車爭道，而且路線指引也不足，批評全線通車是虛有其表。

綠空廊道全長21.7公里，從台鐵豐原站到大慶站，黃守達指出，綠空廊道自行車道在台中火車站段根本沒有連貫，先是進入車站的車道缺乏指引、南向在復興路四段廊道設置車阻、大智路廊道也設有車阻；北向在台中路往民權路方向，沒有車道銜接，必須繞到馬路與車爭道，最後進到站前廣場是否能通行、如何行進、也無任何指引。

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黃守達說，台中火車站依鐵道文化園區規範，自行車必須牽引不能騎乘，因此市府號稱綠空廊道全線通車，顯然不符民眾期待，而且鐵道文化園區開放時間僅在上午10點到下午8點開放，車友無法進入站體，要穿越車站就必須騎上馬路，再與車爭道。

黃守達、謝志忠、王立任、張玉嬿、施志昌批市府要吹噓綠空廊道全線通車，至少要有通車效果，不然民眾一騎就破功，他建議，重新規劃自行車道、提升人車通行安全、增加自行車路線指引。

謝志忠也說，今年市府完成綠空廊道最後一哩路潭子區台74線橋下自行車跨橋工程，宣告全線完工，但車道往各車站的指引不足，必須提升，完整觀光動線，才能成為走路、跑步、騎鐵馬的好所在。

建設局長陳大田指出，台中舊火車站是古蹟，受限法規，當初廊道在闢建時就遇到這個問題，未來會優化，甚至另設通道。

最後黃守達、謝志忠也邀請副市長黃國榮、陳大田一起實地到綠空廊道騎自行車，做總體檢，黃國榮、陳大田也允諾，讓綠空廊道行車道更好。

綠空廊道銜接台中火車站的自行車道設車阻中斷。（黃守達提供）

綠空廊道銜接台中火車站的自行車道設車阻中斷。（黃守達提供）

鐵道文化園區僅在上午10點到下午8點開放，車友無法進入站體。（黃守達提供

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