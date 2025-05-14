7/31前申辦eTag自動儲值 有機會獲1年份全台路邊停車免費

「eTag停車」會員今年7月底前成功代繳路邊停車費，有機會回饋全年路邊停車免費。（圖由遠通電收提供）

2025/05/14 12:48

〔記者吳亮儀／台北報導〕遠通電收今天（14日）宣布，今年7月31日前申辦「eTag自動儲值」並具備「eTag停車會員」身份，不僅享有國道通行費9折優惠，更有機會獲得1年份全台路邊停車免費，每成功以eTag扣繳路邊停車費1次可獲得1次回饋機會。

遠通電收延伸事業處協理許耀勳表示，只要申辦「eTag停車扣繳」，路邊停車費將自動扣款，免去前往超商列印單據臨櫃繳費、掃描停車單支付或事後上網查詢與補繳的繁瑣流程。搭配uTagGo App的即時扣款推播及停車紀錄查詢功能，可隨時掌握扣款狀態，不必擔心忘記繳費或逾期受罰。

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遠通電收統計，「eTag停車會員」已達185萬人，uTagGo App會員數正式突破400萬。以每次停車不列印超商停車繳費單、搭配uTagGo App查詢導航路邊空位車格減少油耗，每筆交易可減碳320.4克，去年全台停車交易達2452萬筆，累積減碳5萬36公噸，相當於196座大安森林公園一整年的吸碳量。

遠通電收今天宣布舉辦「用得對，365天路邊停車都免費！」，活動自即日起到今年7月31日舉辦。參加者只需於活動網頁完成登錄，每成功使用「eTag停車扣繳」服務支付路邊停車費1次，即可獲得1次回饋機會，累積次數無上限。

特獎每月抽出1名幸運得主，回饋1年份全台路邊停車免費，合計抽出3名；另每月再提供100名回饋uTagGo停車金500元，總共300名。回饋方式等詳情可見活動網頁。

民眾可透過遠東商銀、台新銀行、玉山銀行、國泰世華以及中國信託網路銀行平台申請，或加入遠通電收的LINE官方帳號（@etag），並留言「我要申辦eTag停車扣繳」，即可由專人協助申辦。

遠通也提醒，若民眾已經申辦其他業者的路邊停車自動代扣服務，需先到原業者關閉服務後，才能成功支付並獲得回饋機會。若不確定原代扣業者是哪家，可洽各縣市政府停車管理處查詢。

透過uTagGo App可快速查詢路邊停車空位及導航，減少找車位產生的碳排放。（圖由遠通電收提供）

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