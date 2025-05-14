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    北市社子島公聽會火爆！警組人牆阻隔 肌肉阿北扯衣領不放

    阿北不聽勸阻，與員警發生推擠，甚至強扯員警衣領不放，雙方僵持約10分鐘。（記者塗建榮攝）

    阿北不聽勸阻，與員警發生推擠，甚至強扯員警衣領不放，雙方僵持約10分鐘。（記者塗建榮攝）

    2025/05/14 12:38

    〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市社子島禁建令逾半世紀，早已引爆在地民眾兩方聲音，今（14）日上午9時許於士林區公所二度召開區段徵收公聽會。士林分局表示，正反兩派會前互放風聲要對彼此有作為，為此增派近百名警力守護秩序，但自救會成員仍情緒高亢，數次與員警發生肢體衝突，期間還試圖衝破警方在玻璃大門前組成的人牆，場面相當火爆。

    根據曝光的畫面顯示，自救會成員情緒激動，高舉抗議牌子，並大喊會議無效、反對區段徵收等訴求，更試圖衝破警力組成的人牆進入會場，局面陷入一片混亂。會場內的警方見狀，隨即以身體擋在玻璃門前組成人牆；會場外的警力則不斷提醒民眾應注意安全，但仍有一名身穿無袖、手臂肌肉結實的阿北不聽勸阻，與員警發生推擠，甚至強扯員警衣領不放，雙方僵持約10分鐘。最終，自救會成員以「要開會」為由，成群結隊走入會場。

    說明會進行時，自救會成員持續吹口哨、叫囂等製造混亂，干擾台上講者的發言，後面愈演愈烈，激怒原本冷靜的支持派民眾站起來回嗆，一旁員警趕緊拍背進行安撫，支持派民眾經制止後憤憤不平地坐下，但仍不甘示弱，回頭猛瞪。

    台北市地政局土開總隊長黃群回應，雙方各持不同立場，但出發點均為社子島，雖原則上應避免攜帶標語，不過自救會成員和促進會成員分別有布條和小旗幟，目的以勸導為主，今日現場秩序尚於預期當中。

    黃群說，儘管很難讓雙方百分之百滿意，但只能盡量照顧弱勢，尋求平衡，並呼籲自救會能透過登記發言或以書面文字表達訴求。

    阿北不聽勸阻，與員警發生推擠，甚至強扯員警衣領不放，雙方僵持約10分鐘。（記者塗建榮攝）

    阿北不聽勸阻，與員警發生推擠，甚至強扯員警衣領不放，雙方僵持約10分鐘。（記者塗建榮攝）

    說明會進行時，自救會成員持續吹口哨、叫囂等製造混亂，干擾台上講者的發言。（記者塗建榮攝）

    說明會進行時，自救會成員持續吹口哨、叫囂等製造混亂，干擾台上講者的發言。（記者塗建榮攝）

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