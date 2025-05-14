震在嘉義國家級警報響到台東？ 氣象署揭原因

嘉義大埔今日上午發生規模4.5的地震。（圖由中央氣象署提供）

2025/05/14 12:33

〔記者林志怡／台北報導〕嘉義大埔今日上午發生規模4.5的地震，中央氣象署今日上午先後對花蓮縣、台東縣，以及嘉義縣、台南市、高雄市等推送國家級警報，後確認震央位於嘉義大埔，且東部地區震度僅有1級，東部民眾虛驚一場。氣象署地震測報中心主任吳健富指出，東部測站數量較少且不平均，原先預估東部有達規模6.4，但隨著測站資料陸續回傳，最後確認震央位於嘉義大埔。

中央氣象署說明，14日上午10時48分嘉義大埔發生芮氏規模4.5的地震，地震深度僅10.7公里，嘉義市大埔、台南市曾文測得最大震度4級，嘉義市、高雄市桃源、雲林縣土庫測得最大震度3級，另雲林縣、南投縣、彰化縣、台東縣、屏東縣、花蓮縣、台中市、苗栗縣、澎湖等也有1級或2級震度。

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然而，地震發生後，中央氣象署先是對花蓮縣、台東縣等發布國家級警報，並提醒台東可能發生顯著有感地震，接著才對嘉義縣、台南市、高雄市等震央周邊區域發布警報。

吳健富解釋，對於國家級警報及地震速報來說，測站的分布相當重要，西部以平原為多，地震測站的佈建相對密集且平均，但東部是山區為主，能夠佈站的位置相對有限，只能挑選人口相對較多、相對平緩的位置，確保電力供應穩定，且可進行後續儀器維護等。

因此，吳健富指出，東部的地震測站數量較少，分布較線性，大多是沿著山線、海線道路佈置，在遇到地震時，可能會出現定位上的落差與局限，並可能有高估地震規模的情況。

對於這次的國家級警報情況，吳健富說，地震發生後的第1波資料來自震央周邊的縣市，當初評估規模、預估震度沒有達到國家級警報，但隨著東部資料回傳，第2波資料下的預估規模6.4，達到國家級警報標準，因此對花蓮縣、台東縣等發布國家級警報。

吳健富坦言，這次的觀測與地震實際情況存在落差，是與測站不夠密集、分佈不平均有關，氣象署後續也會持續努力，看能否在山區找到較好的測站設置點。

至於這次地震是否可能與地震系統受干擾或有其他訊號影響測報結果，吳健富說，是否有訊號干擾還需要後續評估，台灣是地震頻繁且密集的地方，如果今日上午嘉義大埔發生地震的當下，同時有其他靠近測站的小地震發生，進而影響測站的量測情況，也是有可能的。

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