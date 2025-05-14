清水高中音樂班再傳佳績 陳仕和錄取荷蘭海牙皇家音樂學院

台中市立清水高中音樂班升學再創佳績，陳仕和（左二）錄取荷蘭海牙皇家音樂學院學士學程。（記者張軒哲攝）

2025/05/14 12:23

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市立清水高中音樂班近年升學屢創佳績，近日再度寫下國際與國內雙喜的亮眼成績。音樂班學生陳仕和獲荷蘭海牙皇家音樂學院電子音樂學士學程錄取，另兩位同學賴晨禾與林筠珊，分別錄取國立台北藝術大學「音樂與影像跨域學士學位學程」（MIT），持續深耕傳統與現代交融的音樂創作。

荷蘭海牙皇家音樂學院（Royal Conservatoire The Hague）的電子音樂學士學程（Bachelor of Music in Sonology）為歐洲極具代表性的聲音藝術重鎮，入學競爭激烈。陳仕和同學表示，起初是從校內課程中接觸音樂科技，才意識到自己對聲音設計、程式創作與電子演奏的熱情。他以原創作品《Reflections of Mirror》參與申請，以融合低音提琴與電子聲響的表現手法獲評審青睞。值得一提的是，他並未放棄古典音樂訓練，仍持續精進低音提琴演奏，並於今年大學術科測驗，拿下主修項目全國第三的佳績。

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錄取北藝大MIT學程的兩位同學。主修中國笛的賴晨禾，在大學術科測驗中奪下全國第一名；主修擊樂的林筠珊則以木琴獨奏，於113學年度全國音樂比賽中稱冠。兩人展現的不僅是技術實力，更是在傳統與當代音樂語境間自如穿梭的創作潛力。

清水高中音樂班教師李綺恬表示，鼓勵學生跨領域探索，不只是為了創新，更是讓他們找到真正熱愛的方向。這些成果正說明：當學生在多元環境中成長，他們不但能兼顧專業表現，也更能培養開闊的視野與自信的創造力。

清水高中校長蕭建華指出，清水高中一向重視藝術教育的多樣性與國際接軌。他強調，從古典音樂到科技藝術，希望提供學生更多元的舞台，讓每一位年輕創作者都能找到屬於自己的聲音。

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