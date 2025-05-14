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    蓮心園公益募款餐會6/21登場 邀認購支持弱勢與小農

    蓮心園基金會年度感恩募款公益餐會6月21日登場，今年募款餐會以「愛心列車」為主題，象徵同心催動蓮心園愛心專車。（蓮心園提供）

    蓮心園基金會年度感恩募款公益餐會6月21日登場，今年募款餐會以「愛心列車」為主題，象徵同心催動蓮心園愛心專車。（蓮心園提供）

    2025/05/14 12:36

    〔記者王涵平／台南報導〕蓮心園基金會年度感恩募款公益餐會6月21日登場，與在地蓮農、廚師合作，呈現蓮子等在地食材的美味，邀請各界認購，一起支持弱勢與小農。

    今年募款餐會以「愛心列車」為主題，象徵同心催動蓮心園愛心專車，搭載大家的善念，幫助弱勢者一起開向幸福車站。

    蓮心園社會福利基金會董事長張田黨表示，台灣社會邁向少子化與高齡化，許多社會問題也漸漸浮現出來，隨著蓮心園基金會服務工作的業務量日益增加，顯示社會上需要幫助的人越來越多了，希望藉由舉辦募款餐會來增加募款收入，提供更多的幫助給需要的人。

    張田黨也說，蓮心園每年都利用白河蓮花盛開的時節舉辦公益募款餐會，以在地蓮花、蓮子、蓮藕，以及台南的特色食材，由在地總鋪師創意烹飪出美味料理，充分展現低碳環保的永續飲食概念，也希望能幫助在地產業的持續發展。

    現場除展示蓮心園各項服務的成果，還安排蓮心園憨慢孩子的才藝表演，參加餐會的民眾可以提早前來，參觀現場的成果展示，了解蓮心園的服務工作，也了解自己捐助款項如何幫助到弱勢者。

    蓮心園基金會年度感恩募款公益餐會6月21日登場，與在地蓮農、廚師合作，呈現蓮子等在地食材的美味，邀請各界認購，一起支持弱勢與小農。 （蓮心園提供）

    蓮心園基金會年度感恩募款公益餐會6月21日登場，與在地蓮農、廚師合作，呈現蓮子等在地食材的美味，邀請各界認購，一起支持弱勢與小農。 （蓮心園提供）

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