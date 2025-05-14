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    國立原民館場址挨批破壞山坡林地 高市府澄清：清理枯樹

    生態團體指控山坡地複層植被與次森林遭剷平，導致山坡地土壤裸露。（森林城市協會提供）

    生態團體指控山坡地複層植被與次森林遭剷平，導致山坡地土壤裸露。（森林城市協會提供）

    2025/05/14 12:12

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕澄清湖旁的國立原住民博物館場址，今天遭生態團體指控剷平山坡地複層植被與次森林，恐導致百餘種生物的棲息環境消失；對此，高市工務局公園處澄清是清理枯樹，會部分採納環團建議的生態復育方式。

    國立原住民族博物館籌備處已於今年4月正式啟動運作，陸續完成人員進駐，原民會表示將與高市府密切合作，依計畫期程推動各項籌設工作，朝121年正式開幕為目標。

    森林城市協會理事長莊傑任指出，澄清湖旁的國立原住民博物館場址，基地原本是20年養成的次森林生態樣貌，但預定今年即將開工前，卻出現多台怪手，大面積剷平山坡地複層植被與次森林，導致山坡地土壤裸露。他強調，本地位處澄清湖飲用水的水源水質保護區，需要草與複層豐富的次森林，進行山坡地水土保持。

    莊傑任說，依原住民博物館環評報告書，現況基地陸域生物有11種哺乳類、5種兩棲類、15種爬蟲類、56種蝶類、49種鳥類，總計共136總動物。其中第二級保育類4種，包括鳳頭蒼鷹、彩鷸、領角鴞、黃鸝，及第三級保育類的紅尾伯勞等，擔憂這些生物棲息生存的環境恐消失。

    莊傑任建議，高市府可參考環評報告的生態減緩措施決議，檢討施工方式以降低對生態的負面影響，水源保護區與山坡地複層天然植被不應砍除，市府應邀集生態團體會勘，商討裸露地植被復育計畫。

    對此，公園處長林燦銘澄清說，附近是舊的澄清湖青年活動中心，105年就結束營業，距今已9年，環境非常髒亂，且去年山陀兒颱風造成很多倒樹，都未清理，公園處基於清理環境的責任，進行枯樹清理，絕對沒有濫砍濫伐。

    針對自然生態復育，林燦銘表示已與生態團體聯繫，環團建議的生態復育方式 ，有部分會予以參考，也會儘量保留植被、不影響生物。

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