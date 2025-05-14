世壯運看板頻出包！桃園蘆竹變「新北蘆竹」 英文翻譯成蘆洲

蘆竹國民運動中心被誤植為新北市，英文「Luzhou」的翻譯應為「蘆洲」也錯誤。（擷取自網路）

2025/05/14 12:20

〔記者周敏鴻／桃園報導〕「2025世界壯年運動會」將桃園市蘆竹區的蘆竹國民運動中心列為賽事場地之一，世壯運執行辦公室卻將蘆竹國民運動中心的指示牌，標示錯誤為「新北市蘆竹國民運動中心」，而英文「Luzhou」的翻譯應為「蘆洲」也錯誤，桃園市政府體育局獲悉後，已聯繫世壯運執行辦公室更正。

網友將蘆竹國民運動中心的指示牌錯誤照片PO上網並寫道：「看來世壯運的比賽場地會使用桃園的蘆竹國民運動中心。一個號稱世界等級的運動賽事居然會落魄到使用社區運動中心的場所，這恐怕是更落漆的地方，看得出來假萬安根本是個假貨，只會膨風吹噓。」引來網友議論紛紛。

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桃市府體育局13日發布新聞稿說明「2025世界壯年運動會場地標示錯誤指示牌已撤除，世壯運執行辦公室重新製作中」，體育局指出，本次世壯運，桃園市共支援桃園市立田徑場、龍潭曲棍球場與蘆竹國民運動中心等3場地，其中蘆竹國民運動中心標示錯誤的指示牌，已由世壯會執行辦公室撤除，並辦理更新作業中，至於其他場地指示牌，經體育局派員檢視後，則未發現異常。

蘆竹國民運動中心被誤植為新北市，英文「Luzhou」的翻譯應為「蘆洲」也錯誤。（擷取自網路）

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