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    可怕！國際地標變「蟑螂屋」 台東「小強們」嚇壞遊客

    台東海濱公園知名裝置藝術「國際地標」滿地蟑螂，發光源上更多，每隻看來都十分生猛。（民眾提供）

    台東海濱公園知名裝置藝術「國際地標」滿地蟑螂，發光源上更多，每隻看來都十分生猛。（民眾提供）

    2025/05/14 11:53

    〔記者劉人瑋／台東報導〕台東海濱公園知名裝置藝術「國際地標」歷經幾個颱風摧殘後，今年3月安裝超過1萬顆LED燈重新啟用，結合燈光與藝術展演在地意象，成為熱門打卡景點。不過近日有民眾發現，成千上百蟑螂密密麻麻到處爬，還有飛天蟑螂撲身，嚇得遊客倉皇而逃；縣府表示，可能是天氣溼熱、加上燈光引誘所致，將派員加強環境清消。

    「國際地標」步道周圍一到夜晚竟出現大量蟑螂大軍，密密麻麻爬滿地面，還會直接飛到民眾身上，讓前來散步的遊客驚呼連連，孩子們也被嚇到尖叫、拔腿就跑，說「成千上百」可能是低估，但也沒人真心想去估算。

    許多遊客走上步道登頂後，原本腳邊密密麻麻的小蟲隨著燈光愈加清楚，細看才發現是蟑螂，有女遊客是從落腳避開，成了跳步避開落腳蟑螂，倒也有許多遊客拿出手機錄影、拍照，紀錄難得一刻。只是，後來見到光源更多的頂部，漫天飛舞的蟑螂就無人可擋了，有人尖叫快跑逃離。

    遊客中仍不乏「勇者」，有民眾說，晚上看不到就不會那麼害怕。還有幾名婦女帶著小孩在附近吃消夜，即使蟑螂偶爾爬身上也是若無其事撥開，她們說，沒什麼，不要爬到食物內就好。

    台東縣府交通及觀光管理處長卜敏正說，因近來天氣炎熱潮濕又因季節因素造成蟑螂出沒，而光源又吸引蟑螂前來，會請專人到場排除、整理，希望能有更多遊客能安心前來觀光。

    台東海濱公園裝置藝術「國際地標」今年3月重新啟用，近日有民眾發現到處爬滿蟑螂，發光源上更多，每隻看來都十分生猛。（民眾提供）

    台東海濱公園裝置藝術「國際地標」今年3月重新啟用，近日有民眾發現到處爬滿蟑螂，發光源上更多，每隻看來都十分生猛。（民眾提供）

    台東海濱公園裝置藝術「國際地標」到處爬滿蟑螂，民眾看到，有人躲避，有人拍照紀念。（民眾提供）

    台東海濱公園裝置藝術「國際地標」到處爬滿蟑螂，民眾看到，有人躲避，有人拍照紀念。（民眾提供）

    台東裝置藝術「國際地標」近日發現到處爬滿蟑螂。（民眾提供）

    台東裝置藝術「國際地標」近日發現到處爬滿蟑螂。（民眾提供）

    台東裝置藝術「國際地標」近日發現滿地蟑螂，發光源上更多，每隻看來都十分生猛。（民眾提供）

    台東裝置藝術「國際地標」近日發現滿地蟑螂，發光源上更多，每隻看來都十分生猛。（民眾提供）

    台東裝置藝術「國際地標」近日發現滿地蟑螂，民眾看到，有人躲避，有人拍照紀念。（民眾提供）

    台東裝置藝術「國際地標」近日發現滿地蟑螂，民眾看到，有人躲避，有人拍照紀念。（民眾提供）

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