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    新北520新人登記 善用「指定結婚生效日」避人潮還能抽獎

    民政局說，市府推出「2025就是要愛你愛我抽獎活動」，於指定期間完成登記，並指定5月20日為結婚生效日者，即自動可獲得抽獎資格，各戶所也準備各式婚禮小物要送給符合資格的新人。圖為樹林戶所準備的手工皂。（新北市民政局提供）

    民政局說，市府推出「2025就是要愛你愛我抽獎活動」，於指定期間完成登記，並指定5月20日為結婚生效日者，即自動可獲得抽獎資格，各戶所也準備各式婚禮小物要送給符合資格的新人。圖為樹林戶所準備的手工皂。（新北市民政局提供）

    2025/05/14 11:41

    〔記者黃子暘／新北報導〕5月20日「520」諧音「我愛你」，成為新人登記結婚的熱門日期之一，新北市府民政局長林耀長指出，為避開當日登記人潮，建議新人多加利用「指定結婚生效日」服務，提前於5月15、16、19日至戶政事務所辦理結婚登記，並指定5月20日為生效日；使用這項服務並指定於5月20日生效者還可自動獲得精美禮品抽獎活動資格。

    民政局表示，2月14日、3月14日及5月20日等一向是登記結婚高峰，去年520更有600多對新人在新北市完成登記，為年度人數對數最多的特殊結婚日；善用「指定結婚生效日」服務提前3個工作日至戶所登記，便可避免大量登記人潮並在理想日期成婚，為讓新人登記時更有儀式感，各戶所也全面更新結婚背板，融入浪漫元素與地方特色。

    準新人林小姐說，選在520結婚，希望不忘浪漫、感情永遠保鮮，得知指定結婚生效日服務後，她便致電詢問，認為這項服務方便又貼心，可以避開當天可能的大量登記人潮，還能更從容地進行婚禮各項規劃。

    民政局補充，為持續推廣指定結婚生效日服務，市府推出「2025就是要愛你愛我抽獎活動」，於上述期間完成登記，並指定5月20日為結婚生效日者，即自動可獲得抽獎資格，各戶所也準備各式婚禮小物要送給符合資格的新人，也額外提供百份抽獎禮，包括新北好孕「金鏟（產）子」、文創品等，鼓勵新人善用服務。

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