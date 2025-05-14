金城國中段考出現「綠茶婊」等詞惹議 黃捷籲檢討教師是否適任

民進黨立委黃捷、吳沛憶今與彩虹平權大平台、台灣同志諮詢熱線協會、台灣性別平等教育協會共同舉辦記者會，呼籲行政院應儘速鬆綁「人工生殖法」，並強調性平教育的重要性。（記者謝君臨攝）

2025/05/14 11:46

〔記者謝君臨／台北報導〕金門縣金城國中段考題目中出現「綠茶婊」、「渣男」、「好想要做愛阿」，甚至「捅他屁眼」、「精液豆漿」等字眼，學生和家長都反映不舒服。對此，民進黨立委黃捷嚴正指出，性平教育在校園中仍不足，呼籲金門縣教育處應徹查此事，教育部也應督導性平會調查，並根據調查結果，審慎檢討該名教師是否適任。

針對近日金門金城國中發生考題涉及歧視言論，黃捷表示：「最令人擔憂的是，竟有學生在事發後表示『這些內容都是平時老師在課堂上教的，沒想到原來會引發這麼大爭議』，怎麼能讓學生對這樣的言論習以為常？」呼籲應徹查此事。

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民進黨立委吳沛憶也提到，嚴重不當及歧視用語，不該出現在教育現場，這凸顯性平教育的重要性與急迫性。性平教育必須更積極推動，讓學校能真正成為培養尊重與多元價值的重要場域，也讓性平觀念能夠成為日常。

台灣同志諮詢熱線協會倡議行銷主任鍾世柔指出，根據熱線2020年所做的「同志學生校園經驗調查」，有近7成同志學生曾聽過教師或教職員發表恐同言論，甚至有74%的學生聽過針對性別氣質的負面評論，更令人遺憾的是，僅有27.7％的同學認為教職員對LGBTQ+議題抱持支持態度。

鍾世柔說，近期的考卷事件，再度凸顯校園性平教育的不足，尤其來自師長的惡意言論，對學生造成實質傷害，台灣性平教育仍有很大的進步空間。此外，醫療體系也同樣存在類似問題，近日一名具牙醫背景人士發表恐同言論，引發社群關注，也突顯醫療人員對性別議題的敏感度仍待提升。

台灣性別平等教育協會秘書長韓宜臻說，許多外國朋友常問台灣為何能率先實現婚姻平權，她認為，實施逾20年的性平教育功不可沒；但近期多起事件也反映出性平教育的落實仍有努力空間。國中期中考將「綠茶婊」這樣厭女的詞彙放入考題，或以錯誤資訊詮釋愛滋感染者，不但違反教育專業，也侵害學生權益。

韓宜臻強調，性平教育與性教育不是互相排擠的關係，應並行發展、彼此交織。性別平等教育協會近年持續推動聯合國所倡議的「全面性教育」，強調性教育應以人權和性平為基礎，這樣的課程，才能真正協助學生在日常生活中，建立起尊重、平等與自主的價值。

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