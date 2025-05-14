環盟反對重啟舊核電廠 籲行政院覆議

立法院三讀通過核管法修法，老舊核電廠運轉40年後還可申請延役20年，核三廠（見圖）17日將停機除役，被認為是延役的首要目標。（資料照）

2025/05/14 11:41

〔記者吳柏軒／台北報導〕立法院三讀通過核管法第6條修法草案，讓老舊核電廠得申請延役20年，不只讓3天後即將停機的核三廠有機會延命，連核一、核二以及從未運轉的核四都起死回生，台灣環保聯盟今（14日）聲明，反對重啟核電，呼籲行政院針對該修法提出覆議，以維護人民安全。

環盟指出，立院昨排審「核子反應器設施管制法修正草案」，果然如預期，慣於黑箱作業的藍白又故技重施的在院會表決前數個小時亮出交付表決的「機密」版本，然後又在其人數優勢下完成三讀。三讀條文，讓運轉執照有效期限40年期滿後，得申請換發執照；雖文字寫換發運轉執照，但實際目的是再運轉或重啟，可延長20年。

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環盟認為，昨日之前，藍白兩黨推出的14個版本都只是指向位於屏東的核三廠，而「憑空降臨」的國眾黨團再修正動議的「黑箱」版本，竟然把同位於新北市已經除役的核一、核二廠都包括在內，北海岸的區民「躺著也中槍」，2名在地的國民黨立委洪孟楷與廖先翔竟然義無反顧地按鈕贊成。

環盟分析，核三建廠時的設備壽期均以40年為評估分析基準，如果要「再運轉或重啟」就必須重新進行整體安全檢測及評估分析。但，目前關於「再運轉或重啟」的法源與配套是一片空白。加上核三廠反應爐及相關設備的智慧財產權均握在西屋手中，設備的材質內容均屬於西屋內部文件、分析資料的取得將是經營者辦理安全檢測及評估分析的障礙。

不僅如此，新燃料棒的採購、設備盤點、核安會審查、設備更新、結構耐震提升、乾貯設施、環評審查等，在在都需要時間與成本投入，環盟認為，老舊核電廠「再運轉」的難度不容小看。不是外界所以為的修法就可以繼續運轉（重啟），關鍵還是在於滿足國人安全為優先的核安。

環盟針對藍白罔顧公共安全、「黑箱」修法作為，在此強烈譴責，重申台灣沒有發展核電的自然與社會條件，反對重啟老舊核電廠，呼籲行政院提出覆議，以表達維護人民安全的立場，也將強力推動罷免擁核立委行動，以人民的力量重啟一個真正福國利民的立法院。

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