內湖公園增設匝道接國道北上施工 擬7月底開通

堤頂大道通往國道1號堤頂交流道北向匝道的行車路線將改善，圖為改善工程施工情形。（台北市新工處提供）

2025/05/14 11:21

〔記者何玉華／台北報導〕台北市改善內湖交通，在內湖運動公園增設匝道直接從舊宗路二段進入國道北上匝道，減少車輛繞行交織，縮短通行路徑及時間，台北市新建工程處表示，本月18日至25日每日晚上10時至翌日6時施作銜接段銑鋪工程，將封閉舊宗路南向外側車道及國道北上匝道，車輛須提前改道通行。後續工程將接續進行，預計今年7月底開放通行。

新工處工務科科長蕭志龍表示，從台北市的堤頂大道通往國道1號堤頂交流道北向匝道的行車路線，長久以來都必須先通過國道1號下方，接續繞行陽光抽水站，再右轉沿舊宗路二段進入北上匝道，該動線有多股車流交織導致壅塞；為提升通行品質，規劃在內湖運動公園範圍內新開設匝道，可提前進入國道北上線匝道口，縮短通行路徑及時間。

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新工處工務科中區工務所主任洪辰儒表示，新設匝道路基與排水設施均已完成，18日至25日每日22時至翌日6時，封閉舊宗路二段南向外側車道（即右轉上匝道之車道）及國道北上線匝道，進行銜接段的路面銑鋪作業，車流改由舊宗路2段－民權東路6段－成功路2段－國道1號內湖交流道北上匝道之路線通行；改道動線繞行較長，請民眾體諒，等銑鋪作業後，將儘速辦理後續尚未完成工項，預計今年7月底開放通行。

堤頂大道通往國道1號堤頂交流道北向匝道的行車路線將改善，未來可大幅縮減距離。（台北市新工處提供）

堤頂大道通往國道1號堤頂交流道北向匝道的行車路線將改善，本月18日至25日將進行路面銑鋪，車輛需進行改道。（台北市新工處提供）

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