為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    內湖公園增設匝道接國道北上施工 擬7月底開通

    堤頂大道通往國道1號堤頂交流道北向匝道的行車路線將改善，圖為改善工程施工情形。（台北市新工處提供）

    堤頂大道通往國道1號堤頂交流道北向匝道的行車路線將改善，圖為改善工程施工情形。（台北市新工處提供）

    2025/05/14 11:21

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市改善內湖交通，在內湖運動公園增設匝道直接從舊宗路二段進入國道北上匝道，減少車輛繞行交織，縮短通行路徑及時間，台北市新建工程處表示，本月18日至25日每日晚上10時至翌日6時施作銜接段銑鋪工程，將封閉舊宗路南向外側車道及國道北上匝道，車輛須提前改道通行。後續工程將接續進行，預計今年7月底開放通行。

     

    新工處工務科科長蕭志龍表示，從台北市的堤頂大道通往國道1號堤頂交流道北向匝道的行車路線，長久以來都必須先通過國道1號下方，接續繞行陽光抽水站，再右轉沿舊宗路二段進入北上匝道，該動線有多股車流交織導致壅塞；為提升通行品質，規劃在內湖運動公園範圍內新開設匝道，可提前進入國道北上線匝道口，縮短通行路徑及時間。

    新工處工務科中區工務所主任洪辰儒表示，新設匝道路基與排水設施均已完成，18日至25日每日22時至翌日6時，封閉舊宗路二段南向外側車道（即右轉上匝道之車道）及國道北上線匝道，進行銜接段的路面銑鋪作業，車流改由舊宗路2段－民權東路6段－成功路2段－國道1號內湖交流道北上匝道之路線通行；改道動線繞行較長，請民眾體諒，等銑鋪作業後，將儘速辦理後續尚未完成工項，預計今年7月底開放通行。

     

    堤頂大道通往國道1號堤頂交流道北向匝道的行車路線將改善，未來可大幅縮減距離。（台北市新工處提供）

    堤頂大道通往國道1號堤頂交流道北向匝道的行車路線將改善，未來可大幅縮減距離。（台北市新工處提供）

    堤頂大道通往國道1號堤頂交流道北向匝道的行車路線將改善，本月18日至25日將進行路面銑鋪，車輛需進行改道。（台北市新工處提供）

    堤頂大道通往國道1號堤頂交流道北向匝道的行車路線將改善，本月18日至25日將進行路面銑鋪，車輛需進行改道。（台北市新工處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播