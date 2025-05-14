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    嘉義大埔又震！ 氣象署：屬0121餘震

    今日上午嘉義大埔發生規模4.5的地震。（圖由中央氣象署提供）

    今日上午嘉義大埔發生規模4.5的地震。（圖由中央氣象署提供）

    2025/05/14 11:20

    〔記者林志怡／台北報導〕今日上午嘉義大埔發生規模4.5的地震，嘉義、台南測得最大震度4級。中央氣象署地震測報中心主任吳健富提醒，今日發生於嘉義大埔的地震屬於0121地震的餘震，雖然現在餘震頻率越來越低、規模也比較小，民眾還是要注意防震，但也不用過度擔心。

    中央氣象署說明，今日上午10時48分嘉義大埔發生芮氏規模4.5的地震，地震深度僅10.7公里，嘉義市大埔、台南市曾文測得最大震度4級，嘉義市、高雄市桃源、雲林縣土庫測得最大震度3級，另雲林縣、南投縣、彰化縣、台東縣、屏東縣、花蓮縣、台中市、苗栗縣、澎湖等也有1級或2級震度。

    吳健富指出，自0121嘉義大埔地震發生迄今，當地的地震活動已經安靜許多，尤其3月下旬至4月發生於周邊區域的地震大多規模較小，但還是陸續有餘震進行能量釋放。

    此外，吳健富提到，較大規模的地震後，餘震安靜一段時間，突然再有規模明顯一點的餘震出現並不是很特別的現象，雖餘震頻率越來越低、規模也會逐漸縮小，但因為地殼在釋放能量時，過程並不均勻，民眾還是要注意較大規模的餘震，但不用過度擔心。

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