台南運河清出垃圾、死魚逾12公噸 加強龍舟賽備戰守護水質

南市環保局維護運河水質，今年1月迄今共清除運河垃圾及死魚12.27公噸。（南市環保局提供）

2025/05/14 11:22

〔記者洪瑞琴／台南報導〕天氣炎熱加上梅雨季節來臨，易造成水中溶氧度下降，導致魚群窒息死亡，市府立即處理，今年至今已清理垃圾及死魚12.27公噸。因應月底國際龍舟錦標賽即將登場，亦全面展開清理作業，日夜不斷守護安平運河水質與環境。

每年春、夏期間，受到溫差變化，運河水體翻騰效應至底泥擾動，水中溶氧瞬間下降，時而發生魚群窒息死亡情形。環保局設置即時監控水質及現場影像設施，並在垃圾累積時立即進行河面太陽能船清除作業，統計今年1月迄今共清除運河垃圾及死魚12.27公噸。

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環保局表示，除固定利用科技儀器監控水質，並即時橫向聯繫通報水利局加強曝氣，今年南市國際龍舟錦標賽將於5月27日至5月31日舉辦，為加強維護運河河面環境品質，環保局預先安排人力，天天加強運河承天橋到安億橋河段清理，並安排人手於安億橋下待命，倘發現垃圾即時清理。

環保局長許仁澤表示，南市在清理河面、運河及排水側溝工作，日前環境部公布的113年度地面水體攔除考核計畫，再獲得「特優」佳績。今年1月迄今清除運河沿線垃圾、死魚外，亦主動進行運河以外之河川排水共計574處次巡檢作業及206次清除河面垃圾，未來將持續推動專案，加強清除市管區域排水、雨水排水道及河川之垃圾。

市長黃偉哲表示，安平運河作為重要的觀光景點，更需大家攜手守護。他呼籲民眾勿隨意丟棄垃圾，並盡量減少使用塑膠及一次性產品，共同營造乾淨美麗的河川環境。

為龍舟賽備戰，南市環保局日夜監測運河水質。（南市環保局提供）

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