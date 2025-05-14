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    台東富岡港海堤災修延宕8年 造價4千萬元沉箱放海岸6年成「斜塔」

    放在台東市卑南溪出海口的兩座大沉箱愈來愈斜。（記者黃明堂攝）

    放在台東市卑南溪出海口的兩座大沉箱愈來愈斜。（記者黃明堂攝）

    2025/05/14 10:57

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣卑南溪出海口聳立2棟公寓般的立方體，6年來從水平逐漸傾斜，這是造價近4千萬元的沉箱，做為富岡漁港港堤防災修工程的海底基礎，因工程延宕8年，一放就是6年，原預計上個月要拖放定位，但因技術問題難解，縣府農業處長許家豪表示明年才能投放，多位議員在定期會上批縣府工程管控不佳，浪費公帑。

    富岡漁港東堤在2015年及隔年被颱風巨浪打壞，海底沉箱被掏空、位移，堤防毀損。縣府爭取中央補助，投入3.2億元整修東堤，其中，這兩座沉箱就是為重建堤防而做，尺寸為長25公尺、寬30公尺、高16公尺，約5樓高，將投放到東堤海底，才能繼續築堤工程。

    不料，這兩座如同公寓般的混凝土結構體，在出海口海灘上，完成後一放就是6年，成了新奇景，民眾從中華大橋上就可看到，每年看它愈來愈斜，戲稱「台東版比蕯斜塔」。縣議員古志成今天質疑浪費公帑，董昌華、王姷力也認為，不能因工程遇到瓶頸就推給廠商，當初設計就該先預估面臨的困難點，並提出解方，而不是放在那邊就能拖就拖的心態，縣府要更積極解決，不然民眾一直看到沉箱到沉沒，實在觀感不佳。

    縣府農業處長許家豪表示，富岡漁港海堤災修必須先清除原有的沉箱殘留，才能將新沉箱拖放定位，但當初壞掉的那2顆沉箱有聚集混凝土，原本廠商以為可以輕易打掉，但非常難處理，所以當初原來設計水深到負16米，後來一直挖只能挖到負12米，中間有非常多的那個變化，加上多次遇到海象不佳的影響，因此工程無法順利進行。

    許家豪說，原本希望上個月就能將沉箱拖放定位，但因舊基礎尚未清除，今年已確定無法完成，預計明年可完成。

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