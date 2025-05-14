為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台鐵推會員優化2.0方案 補差價換票、點數折抵上限調整都優惠

    台鐵公司推出「會員服務優化2.0」首波措施，包括補差價換票機制及點數折抵上限調整，讓會員在旅程規劃上擁有更多彈性，搭車更加舒適、實惠。（資料照）

    台鐵公司推出「會員服務優化2.0」首波措施，包括補差價換票機制及點數折抵上限調整，讓會員在旅程規劃上擁有更多彈性，搭車更加舒適、實惠。（資料照）

    2025/05/14 10:49

    〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵公司今天（14日）宣布，為提升會員在使用點數折抵換票時的彈性與便利性，台鐵公司推出「會員服務優化2.0」首波措施，內容包括補差價換票機制及點數折抵上限調整，讓會員在旅程規劃上擁有更多彈性，搭車體驗更加舒適、實惠。其中，補差價換票機制將自5月15日正式實施，點數折抵優惠則在6月23日擴大上路。

    以往台鐵會員若使用點數折抵購票後需變更車票，若新舊票價不同，須先辦理退票再重新購票，流程繁瑣。新制上路後，僅需補足票價差額，即可升等搭乘更高等級列車，例如升等體驗騰雲座艙，使行程調整更為便利，搭車體驗也更加優質，只是起訖站須維持不變。

    自6月23日起，會員在購買對號列車單張車票時，若在當日完成交易，即可享有點數折抵票價上限由原本30%調高至50%的優惠，讓累積的點數發揮更高效益，進一步提升搭乘誘因與回饋實用性。

    台鐵公司表示，這次會員服務優化措施，不僅協助旅客因應行程臨時變動，透過補差價換票機制彈性調整班次與升級車廂，亦同步放寬點數折抵上限，讓會員於購票時更省、更划算，回饋更實在。無論是升等享受更舒適的座位，或靈活調整旅遊行程，皆可享有更便捷、彈性的選擇。

    台鐵公司提醒，為確保順利使用這項服務，若使用「台鐵e訂通」APP，請先更新至2.1.17版本（含）以上，以利操作流程順暢無礙。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播