台鐵推會員優化2.0方案 補差價換票、點數折抵上限調整都優惠

台鐵公司推出「會員服務優化2.0」首波措施，包括補差價換票機制及點數折抵上限調整，讓會員在旅程規劃上擁有更多彈性，搭車更加舒適、實惠。（資料照）

2025/05/14 10:49

〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵公司今天（14日）宣布，為提升會員在使用點數折抵換票時的彈性與便利性，台鐵公司推出「會員服務優化2.0」首波措施，內容包括補差價換票機制及點數折抵上限調整，讓會員在旅程規劃上擁有更多彈性，搭車體驗更加舒適、實惠。其中，補差價換票機制將自5月15日正式實施，點數折抵優惠則在6月23日擴大上路。

以往台鐵會員若使用點數折抵購票後需變更車票，若新舊票價不同，須先辦理退票再重新購票，流程繁瑣。新制上路後，僅需補足票價差額，即可升等搭乘更高等級列車，例如升等體驗騰雲座艙，使行程調整更為便利，搭車體驗也更加優質，只是起訖站須維持不變。

請繼續往下閱讀...

自6月23日起，會員在購買對號列車單張車票時，若在當日完成交易，即可享有點數折抵票價上限由原本30%調高至50%的優惠，讓累積的點數發揮更高效益，進一步提升搭乘誘因與回饋實用性。

台鐵公司表示，這次會員服務優化措施，不僅協助旅客因應行程臨時變動，透過補差價換票機制彈性調整班次與升級車廂，亦同步放寬點數折抵上限，讓會員於購票時更省、更划算，回饋更實在。無論是升等享受更舒適的座位，或靈活調整旅遊行程，皆可享有更便捷、彈性的選擇。

台鐵公司提醒，為確保順利使用這項服務，若使用「台鐵e訂通」APP，請先更新至2.1.17版本（含）以上，以利操作流程順暢無礙。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法