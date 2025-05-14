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    台女北海道泡湯偷拍公開Po網 遭起底是竹雕國寶大師女兒

    國寶大師陳春明的女兒赴北海道旅遊時，偷拍浴場內的住客還大喇喇地Po上網。（擷取自網路）

    國寶大師陳春明的女兒赴北海道旅遊時，偷拍浴場內的住客還大喇喇地Po上網。（擷取自網路）

    2025/05/14 11:52

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣一名陳姓女子近日與丈夫到日本北海道旅遊，入住留壽都渡假酒店期間，違反浴場內明文規定，擅自拍攝並公開上傳多張包含其他住客的泡湯照片，引發爭議。事後，陳女更被起底是已故竹雕國寶大師陳春明的女兒。

    綜合媒體報導，陳女與杜姓丈夫本月初前往北海道旅遊，入住二世古地區的留壽都渡假酒店，期間她在臉書公開貼出20多張浴場內部的打卡照，其中甚至拍到正在裸身泡湯或淋浴住客。

    然而，浴場入口處早已明確張貼「禁止攝影」告示，但陳女卻依舊拍照並配文稱「酒店泡湯！有室內室外。泡完喝杯水！很舒服。」隨即引發網友撻伐，「浴場不可拍照」、「太離譜了！禁止攝影寫得清清楚楚，也是基本的常識，這是犯法的行為，你還放上公開的網路」、「你為甚麼不拍自己洗澡的樣子給大家看？」

    事後，留壽都酒店也留言回應，「由於該區域為公共溫泉設施，為了保護所有客人的隱私與安心使用環境，本渡假村禁止在溫泉館內進行攝影與錄像。由衷感謝您的理解與支持，也煩請您盡速協助將照片從貼文中移除，感謝您的配合。」

    對此，陳女已關閉臉書帳號，並在接受媒體訪問時鞠躬道歉，表示自己為了介紹渡假村的環境很棒，而在不知情的狀況下拍攝，並非想要偷拍，希望能獲得大家諒解。

    陳女身分亦遭起底為已故台灣竹雕藝術家、被譽為「國寶級大師」陳春明之女。陳春明於2024年辭世，享壽83歲，生前從事木雕與竹雕創作逾70年。

    除了日本泡湯，南韓的汗蒸幕也嚴禁民眾隨意拍照。一名67歲香港婦人去年7月赴韓旅遊時，因在汗蒸幕內拍照打卡而被警方逮捕。歷經8個月的滯留，前後花費共126萬新台幣後，才於今年2月底順利返港。

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