為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    春日限定！新北大都會公園綻放夢幻花海 約會打卡趁現在

    新北大都會公園綻放夢幻花海，種植3公頃百日草、波斯菊與向日葵，預計將綻放到6月中旬。（記者陳奕劭攝）

    新北大都會公園綻放夢幻花海，種植3公頃百日草、波斯菊與向日葵，預計將綻放到6月中旬。（記者陳奕劭攝）

    2025/05/14 10:42

    〔記者陳奕劭／新北報導〕春夏交替的季節，新北河濱公園逐漸綻放花海，新北市府高灘地工程管理處今年以「春日漫步夢幻花園」為主題，在新北大都會公園幸福水漾園區打造一片花海，採用柔美波浪狀設計，目前花朵已綻放約6~7成，適合週末出遊、拍美照。

    高灘處處長黃裕斌表示，今年新北大都會公園種植3公頃百日草、波斯菊與向日葵，預計將綻放到6月中旬，每年花海都吸引無數市民與攝影高手捕捉美麗畫面，邀請大家傍晚或週末時光來一場浪漫的花海約會，別忘拍美照打卡，留下美好的春夏記憶。

    他指出，今年花海的主角是百日草，然而大波斯菊搶先以活力的黃色、白色以及粉色花海進行一場視覺饗宴，欣賞時看到蜜蜂、蝴蝶忙著在花叢中採蜜，眼前成群採蜜者隨繽紛花朵搖曳，這樣的療癒時刻能忘掉所有煩惱。

    黃裕斌推薦，到大都會公園賞花同時，也可以到熊猴森樂園遊玩放電，亦可騎乘二重環狀自行車道欣賞淡水河畔美景。呼籲賞花時珍惜花海美景，勿觸碰或採摘，讓更多人共享「春日漫步夢幻花園」。

    高灘處說明，遊客搭乘機場捷運至三重站下車，至新北大都會公園熊猴森樂園，步行10分鐘後抵達幸福水漾園區；從新莊、三重、蘆洲五股開車的遊客，可經新莊堤外道、14號越堤道、15號越堤道，進入幸福水漾停車場或重新北側停車場，步行2分鐘抵達。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播