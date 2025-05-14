春日限定！新北大都會公園綻放夢幻花海 約會打卡趁現在

新北大都會公園綻放夢幻花海，種植3公頃百日草、波斯菊與向日葵，預計將綻放到6月中旬。（記者陳奕劭攝）

2025/05/14 10:42

〔記者陳奕劭／新北報導〕春夏交替的季節，新北河濱公園逐漸綻放花海，新北市府高灘地工程管理處今年以「春日漫步夢幻花園」為主題，在新北大都會公園幸福水漾園區打造一片花海，採用柔美波浪狀設計，目前花朵已綻放約6~7成，適合週末出遊、拍美照。

高灘處處長黃裕斌表示，今年新北大都會公園種植3公頃百日草、波斯菊與向日葵，預計將綻放到6月中旬，每年花海都吸引無數市民與攝影高手捕捉美麗畫面，邀請大家傍晚或週末時光來一場浪漫的花海約會，別忘拍美照打卡，留下美好的春夏記憶。

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他指出，今年花海的主角是百日草，然而大波斯菊搶先以活力的黃色、白色以及粉色花海進行一場視覺饗宴，欣賞時看到蜜蜂、蝴蝶忙著在花叢中採蜜，眼前成群採蜜者隨繽紛花朵搖曳，這樣的療癒時刻能忘掉所有煩惱。

黃裕斌推薦，到大都會公園賞花同時，也可以到熊猴森樂園遊玩放電，亦可騎乘二重環狀自行車道欣賞淡水河畔美景。呼籲賞花時珍惜花海美景，勿觸碰或採摘，讓更多人共享「春日漫步夢幻花園」。

高灘處說明，遊客搭乘機場捷運至三重站下車，至新北大都會公園熊猴森樂園，步行10分鐘後抵達幸福水漾園區；從新莊、三重、蘆洲五股開車的遊客，可經新莊堤外道、14號越堤道、15號越堤道，進入幸福水漾停車場或重新北側停車場，步行2分鐘抵達。

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