以備萬一！彰化縣府召回替代役4天猛操複訓EMT-1原因曝

彰化縣政府一連4天於縣立體育館舉辦EMT-1替代役男續訓，4天操練32小時，延長證照效期。（縣府提供）

2025/05/14 10:36

〔記者張聰秋／彰化報導〕初級救護員（EMT-1）證書並非永久有效，效期僅有3年，若不續訓就失效了。彰化縣政府從昨天（13日）起到16日一連4天，在縣立體育館舉辦替代役備役役男EMT-1繼續教育召集訓練，讓替代役們重新操練32小時、延長證書效期。

這次召訓對象主要是2021、2022年拿到證書的備役役男以及去年（2024年）沒參加過續訓的人。為了不讓過去辛苦訓練白費，不少人特地排開工作，回來報到受訓。縣府表示，此次訓練目標不只是延證，更希望這批人未來能在災害或重大事故時，成為社區中的即戰力。

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縣長王惠美到場勉勵，期許備役役男藉由此次訓練，都能成為國家緊急救護與安全維護重要支援能量。她說，EMT-1訓練不只學會救人，更是學會保護自己，也鼓勵大家加入民防體系，在家園遇災時挺身而出。

這次課程除了急救複訓，還有國防教育與災害應變訓練。縣府強調，未來將持續召集不同梯次役男辦理續訓，確保替代役救護能量不會因證書失失效而斷電，讓這批人不論在平時或災時，都是守護鄉里的關鍵力量。

這次課程除了急救複訓，還有國防教育與災害應變訓練。（縣府提供）

初級救護員（EMT-1）證書效期僅有3年，依規定要再複訓32個小時才能延長證書有效期。（縣府提供）

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