網售「手鍊」稱具療效 高市衛生局要開罰

網售手鍊稱有醫療效能已觸法，衛生局取締開罰。（高雄市衛生局提供）

2025/05/14 10:33

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市衛生局日前查獲有業者於網路販售「手鍊」，宣稱能治療呼吸道、偏頭痛、癲癇等療效，已觸法違反「藥事法」，依法最高可裁處至2500萬元罰鍰。

高雄市衛生局指出，手鍊非屬醫療器材或藥物，僅為一般商品，廣告雖不需申請廣告許可，但根據「藥事法」不可宣稱醫療效能，不過有不肖業者為吸引消費者目光，透過網購平台、社群媒體及短影音等形式，宣稱耳燭、貼布、手鍊等商品具「治療氣管、喉痛、呼吸系統、預防癌症、治療偏頭痛和眼疾、改善心臟和肺部不適、治療癲癇、夢遊、皮膚病」等醫療效能。

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衛生局強調，標示療效廣告的行為，恐誤導消費者購買，甚至可能導致民眾延誤就醫，依「藥事法」第69條，非藥品或醫療器材不得標示或宣傳醫療效能，相關規定依法可裁處60萬元至2500萬元罰鍰。

衛生局呼籲，民眾勿因誤信廣告而延誤治療，落實「生病找醫師、用藥找藥師」的正確觀念，有疾病問題應尋求合格專業醫師診治，有藥物問題應洽詢藥師諮詢，堅持「不信、不聽、不買、不吃、不推薦」的用藥「五不」原則，唯有認清合法藥物廣告、諮詢專業醫藥人員，才能真正守護自身與家人的健康。

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