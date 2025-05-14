議員批世壯運遊程超貴坑選手 北市府：出團人數限制不同

雙北世界壯年運動會週六開幕，國內外選手陸續聚集到台北市。（記者何玉華攝）

2025/05/14 10:31

〔記者何玉華／台北報導〕雙北世界壯年運動會週六開幕，國內外選手陸續聚集到台北市，台北市議員林杏兒卻發現，世壯運官網推薦的3天2夜團體旅遊行程，跟旅行社在自己官網販售的價格相差近1萬元，質疑是把選手當「盼仔」（笨蛋、傻瓜）坑殺，要求觀光傳播局立刻要求業者改善。觀傳局說明，因出團人數限制不同才有團費差異，且該行程在徵選經世壯運推薦後已停售，旅行社官網資料為留存的歷史資料。

林杏兒指出，世壯運官網有觀傳局推薦的30條團體旅遊行程，都是旅行社一年多前提出經觀傳局審查過，再各自承攬世壯運選手參加，觀傳局應負有對旅行團的品質和價格控管的責任。

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她舉「探索即將消失的秘境」阿朗壹古道3日遊為例，世壯運官網優惠售價1萬9190元起，且在去年底已截止，目前假日是2萬4990元；但世壯運是今年2月份才截止報名，很多選手根本還沒報名，優惠就已截止，「這也算優惠嗎？」，何況這樣的價錢都可以去東南亞5日遊，誰想要花這樣的錢在台灣玩3天呢？

林杏兒進一步指出，同樣的行程在主辦旅行社的官網，以「雙北世壯運得獎旅遊『探索即將消失的秘境』阿朗壹古道 三日遊」為名，平日要價1萬2990元，假日1萬3990元，每團前10名報名還可以再減1000元，售價只要世壯運官網的一半。仔細比對兩個行程的差異，除了世壯運官網內容有包含北高來回高鐵票之外，其他一模一樣，扣除高鐵票差，兩團價差高達8000元，是把選手當「盼仔」坑殺嗎？也難怪世壯運官網推薦行程「0」人報名。

觀傳局說明，2023年公開徵選選出30條團體遊程，自2024年1月上架在世壯運官網供選手選擇，並為增加賽會報名誘因，配合賽會開始報名提供早鳥優惠價。旅行社提供的行程在2022年便已販售，2023年徵選成為世壯運官方遊程後就已停賣，旅行社官網上所能查詢得到的是留存的歷史資料。而費用不同主要是出團人數限制不同，團費才有所不同。觀傳局會全面檢視，避免類似狀況發生。

觀傳局表示，遊程報名成效主要視市場機制，除團體遊程外，賽會亦精選場館周邊景點推出32條自由行供選手旅行規劃參考。

台北市議員林杏兒指出，世壯運官網推薦的3天2夜團體旅遊行程，跟旅行社在自己官網販售的價格相差近1萬元，質疑是坑殺選手。（台北市議員林杏兒辦公室提供）

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