台中大坑步道觀音亭7月底完工

建設局表示，大坑觀音整修工程今年七月底完工。（記者蘇金鳳攝）

2025/05/14 10:00

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中大坑登山人口愈來愈多，喜愛登九號及九之一及十號步道的民眾都視大坑的觀音亭為中繼站，然而觀音亭去年9月4日進行整建工程，至今尚未完工，引發山友的關心，市議員陳成添也在議會詢問進度；建設局長養工處長白玨瑛表示，目前工程進度超過55%，預計於今年7月底完工。

喜歡登大坑九號、九之一號步道會在與二條步道各自交互處休息後，或者十號步道與九號步道交會點，會再往上登上觀音亭後，才視為終點站，體力好的則是繼續登六號步道。

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若是一大群親朋好友在觀音亭休息後，就會泡茶吃東西聊天，非常悠閒，不過，因為興建至今已30年有安全之虞，因此在去年7月1日舉行大坑觀音亭整建工程開工典禮，於9 月4正式開工，至今還在施工中，讓民眾好奇，何時完工。

市議員陳成添在市議會表示，大坑觀音亭去年9月動工，自己每次到大坑爬山時都會到基地現場勘查，也接獲許多山友詢問其進度，究竟何時完工，民眾很期待，建設局一定要兼顧美觀、安全、無障礙，讓觀音亭能如期完工，大坑增加一個新景點。

建設局長養工處長白玨瑛表示，大坑觀音亭整建工程去年7月1日由市長盧秀燕親自舉行開工典禮，並於9月4日正式開工，目前工程進度超過55%，預計於今年7月底正式竣工，而觀音亭整建工程基地面積約為0.29公頃，工程經費3769萬元。

建設局表示，觀音亭在設計方面實施人車動線分離、規劃人本無障礙步道、強化基地自然採光、增設夜間照明燈及植栽多樣性等元素。

民眾爬大坑的中繼站大坑觀音亭將在今年七月底完工。（記者蘇金鳳攝）

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